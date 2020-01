Vihreiden entinen puheenjohtaja, nykyisin Gesund Partnersin vanhempana neuvonantajana toimiva Touko Aalto varoittaa minihallitusneuvotteluiden olevan edessä, jos hallitus ei onnistu sopimaan merkittävistä uusista työllisyystoimista.

”Tilanne ei näytä hallituksen kannalta hyvältä, sillä talouden ja työllisyyden tavoitteet ovat karkaamassa. Samaan aikaan valtiovarainministeriön talouskatsaus joulukuulta kertoo, että julkisen talouden alijäämäennuste vuodelle 2023 on kasvanut kevään 1,6 miljardin euron arviosta 3,3 miljardiin euroon. Talouden tasapainotavoite edellyttää siis 75 prosentin sijaan noin 76 prosentin työllisyysastetta vuonna 2023. Tilannetta ei helpota jatkuvasti vaikeammaksi käyvä työmarkkinatilanne”, Aalto analysoi vieraskolumnissaan Talouselämässä.

”Jos hallitus ei kykene tuomaan tämänhetkisten työllisyys- ja taloustilastojen vastapainoksi merkittäviä uusia työllisyystoimia, vaarana ovat minihallitusneuvottelut kehysriihen yhteydessä”, hän jatkaa.

Aalto perustelee näkemystään sillä, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa sanotaan selkeästi, että hallitus sitoutuu tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen, mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Aalto myöntää, että julkisen talouden kannalta kansainvälisen talouden epävarmuustekijät ja matalasuhdanne ovat haastava yhtälö. Hän huomauttaa kuitenkin, että jos asiaa tarkastellaan puhtaasti työllisyyden kehityksen kannalta, aika on otollinen työllisyyttä edistäville investoinneille.

”Vaikka finanssipoliittinen yleislinja on perusteltu, on yhtä perusteltua edellyttää hallitukselta vaikuttavia työllisyystoimia sekä uudistuksia, joilla lisätään julkisen palvelutuotannon tuottavuutta, kustannuskilpailukykyä sekä työn tarjontaa. Muuten julkista taloutta ei kyetä tasapainottamaan hallitusohjelmassa kuvatulla tavalla”, hän sanoo.

Aallon mukaan hallitus voisi yrittää löytää rahoituksen osaamis- ja koulutusinvestointeihin budjetin sisältä sekä torjua tehokkaasti ilmastonmuutosta ja uudistaa elinkeinorakennetta tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvua.

”Yksi hallitusohjelman viisauksista on katsoa kuluvaa vaalikautta pidemmälle. Monet toimenpiteet, kuten satsaukset koulutukseen ja osaamiseen sekä palvelujärjestelmän kehittäminen, tukevat työllisyyden ja tuottavuuden kehitystä pitkällä aikajänteellä. Vakautta ja ennakoitavuutta haetaan myös hyödyntämällä komiteamenettelyä vaalikaudet ylittävien uudistusten osalta. Viisaus joutuu kuitenkin koetukselle, jos kaikki toimenpiteet ovat alisteisia lyhyen aikavälin talous- ja työllisyystavoitteille, jotka hallitus on itselleen asettanut. Politiikka on kuitenkin aina mahdollisuuksien taidetta ja viisas linja voidaan turvata tekemällä vaikuttavia toimenpiteitä tässä ja nyt”, hän kirjoittaa.

Julkisuudessa on ihmetelty työllisyyspolitiikan tilannetta etenkin sen jälkeen, kun Yle kertoi viime viikolla kolmikantaisten työryhmien junnaavan paikallaan. Työministeri Tuula Haataisen (sd) valtiosihteeri Ville Kopra vakuutti lauantaina hallituksen työllisyystoimien etenevän aikataulussa.

Hallitus tavoittelee 30 000 uutta työllistä ensi syksyn budjettiriihen mennessä. Keinoista pitäisi olla näkemys kevään kehysriihessä. Jo päätettyjä menolisäyksia voidaan joutua perumaan, jos tavoite ei toteudu.

Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara ennakoi hallituspohjan vaihtumista jo joulukuussa. Hän perustelee näkemystään keskustan kannatuksen romahduksella.

