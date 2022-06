Puolustusliitto Nato on keskiviikkona esittänyt Suomelle ja Ruotsille virallisen kutsun liittyä liittouman jäseneksi.

”Tämän hetken tieto on, että liittymispöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään ensi tiistaina. Sen verran uskallan sanoa”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi Madridissa keskiviikkoiltana.

Liittymispöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen Suomesta tulisi virallisesti Naton tarkkailijajäsen. Se tarkoittaa sitä, että Suomi voi osallistua laajasti Naton kokouksiin.

Tämän jälkeen Naton jäsenvaltiot ratifioivat Suomen liittymispöytäkirjan omien kansallisten menettelyidensä mukaisesti ja ilmoittavat siitä tallettajana toimivalle Yhdysvaltojen hallitukselle. Kaikkien Nato-maiden on ratifioitava liittymispöytäkirja, jotta Suomesta voi tulla Naton jäsen.

Mikä oli USA:n rooli?

Amerikkalaislehti The New York Timesin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vaikutti vahvasti Turkin, Suomen ja Ruotsin Nato-sovun taustalla.

Iltalehden diplomaattilähteiden mukaan Turkki-jumin ratkaisi se, että Yhdysvallat panttasi F-16-hävittäjäkauppaa Turkin kanssa siihen saakka, kunnes kolmikantasopu Turkin, Ruotsin ja Suomen välillä syntyi.

”Diplomaattilähteitä kyllä riittää. Toistan vain sen, että minulla ei ole tietoa siitä, mitä presidentit Biden ja Erdoğan puhuivat”, Niinistö totesi.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain ja Suomen välillä on pitkin kevättä ollut hyvin tiivistä yhteydenpitoa, joka on tapahtunut pääasiassa presidenttien kabinettien kesken.

Turkki vaatii luovutuksia

Turkki aikoo vaatia 33 terroristiksi epäilemänsä henkilön luovuttamista Suomesta ja Ruotsista Turkkiin, muun muassa uutistoimisto AFP ja turkkilaislehti Daily Sabah kertovat.

Turkki pohjaa vaatimuksensa eilen allekirjoitettuun terrorismin vastaisen yhteistyön yhteisymmärrysasiakirjaan. Sen allekirjoittaminen oli ratkaisu siihen, että Turkki voi hyväksyä Suomen ja Ruotsin puolustusliitto Naton jäseniksi.

Poliittisessa pöytäkirjassa todetaan, että Suomi ja Ruotsi käsittelevät Turkin vireillä olevat luovutuspyynnöt nopeasti ja perusteellisesti.

Niinistö totesi tiedotustilaisuudessaan, että Turkki on aiemmin pyytänyt Suomea luovuttamaan Turkkiin 12 henkilöä. Hän ei ole varma, onko Turkin hallitus toistanut pyyntönsä virallisesti tänään.

”Arvaisin, että kaikki nämä tapaukset on jo ratkaistu, ja osa päätöksistä on tehty oikeudessa Suomessa. Suomen hallitus ei voi eikä halua tehdä mitään, jos oikeuden päätös on olemassa. En näe mitään syytä ottaa tapauksia uudelleen esille”, Niinistö totesi vastauksena englanninkieliseen kysymykseen.

Hän totesi englanniksi myös, ettei Suomi ilahtunut siitä, että yhteisymmärryspöytäkirjassa mainittiin nimeltä Syyrian kurdipuolue PYD sekä YPG- ja FETÖ-järjestöt.

Tiistaina syntyneessä poliittisessa sitoumuksessa todetaan, että Suomi ja Ruotsi ”eivät tarjoa tukea” PYD:lle, YPG:lle tai FETÖ:lle, joka on Turkin vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytetyn Fethullah Gülenin kannattajien järjestö.

”On iso ero siinä, kuinka muut Nato-maat ja Turkki näkevät nämä järjestöt. Niiden maininta oli luullakseni Turkin avaintavoitteita. Pystyimme suostumaan siihen, koska mikään ei muutu. Näitä järjestöjä ei käsitellä pöytäkirjassa terroristijärjestöinä.”

Niinistön mukaan yhteisymmärryspöytäkirja mahdollistaa esimerkiksi humanitäärisen avun antamisen jatkossakin.