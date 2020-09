Kuva: Outi Järvinen

Helsingin Jokerit teki viime viikolla suoraselkäisen päätöksen olla menemättä pelaamaan venäläistä KHL-liigaa kovaotteisen itsevaltiaan hallitsemalle Valko-Venäjälle.

Jokereiden johdon päätös osoitti, että vaikka päätäntävaltaa on luovutettu venäläisille omistajille, seurassa ymmärretään, että sen tulevaisuuden kannalta on tärkeintä toimia suomalaisten arvojen mukaan.

Jokerit Hockey Club -yhtiön johto viittasi viime hetken päätöksessään turvallisuussyihin, mikä sinällään kuulostaa uskottavalta. Vielä on kertomatta yksityiskohdat siitä, minkälainen prosessi johti siihen, että puheenjohtaja Jari Kurri ja muut Jokeri-päättäjät ottivat turvallisuuden lopulta näin tosissaan aivan viime hetkellä.

Julkista painetta Jokereiden seurajohdolle harkita vielä kerran tuli joka tapauksessa Jokeri-faneilta, jääkiekon pelaajayhdistykseltä, Suomen hallituksesta urheiluministeri Annika Saarikon (kesk) suulla ja jossain määrin myös Suomen jääkiekkoliitolta.

Jos presidentti Aljaksandr Lukašenka ei pikaisesti lopeta turvallisuuskoneistonsa väkivaltaa eikä taivu uusiin kansainvälisesti valvottuihin vaaleihin, ei Valko-Venäjälle ole kenenkään suomalaisen syytä edelleenkään mennä urheilemaan. Ei myöskään Suomen urheilullisen ylpeyden, jääkiekkomaajoukkue Leijonien pidä puolustaa siellä maailmanmestaruuttaan ensi keväänä.

Nyt pitää antaa painetta Lukašenkan suuntaan, ja koska se ei todennäköisesti tepsi, Minskin jäähalli on vaihdettava muihin. Tästä ovat viime päivinä puhuneet niin tasavallan presidentti kuin suomalaiset europarlamentaarikot, joista moni tuo reippaammin esiin näkemyksiään autoritääristen maiden asioista kuin kotimaassa toimivat poliitikot.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jääkiekon MM-kisat. Uuden Suomen Minskin kisoja koskevaan kyselyyn vastasivat Nils Torvalds, Alviina Alametsä, Ville Niinistö, Laura Huhtasaari, Heidi Hautala, Mauri Pekkarinen, Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen, Silvia Modig, Miapetra Kumpula-Natri, Elsi Katainen, Eero Heinäluoma ja Petri Sarvamaa. Itsevaltaiselle Aljaksandr Lukašenkalle jääkiekko on tärkeä osa imagoa. Kuva: PhotoXpress

”Toivon että Suomen jääkiekkoliitto vahvistaisi painetta Lukašenkaa vastaan uhkaamalla boikotoida Valko-Venäjällä järjestettäviä kisoja, ellei maan hallinto sitoudu demokraattisiin periaatteisiin ja ryhdy kunnioittamaan kansalaistensa ihmisoikeuksia”, demarimeppi Miapetra Kumpula-Natri tiivistää.

Vihreiden Ville Niinistö pistää puolestaan peliin maalailevampaa tekstiä ”lampaista ja leijonista”:

”Osallistuminen diktatuuria pönkittäviin arvokisoihin tekee Suomen joukkueesta lampaita, ei leijonia. Päätös on ensi sijassa lajiliiton, ei urheilijoiden, mutta painetta kannattaa nyt laittaa siihen, että Kansainvälinen lajiliitto tekisi ensin oikean ratkaisun. Jollei se siihen kykene, seuraavaksi vastuuvuorossa on kunkin maan lajiliitto”.

On toivottavaa, että kansainväliset tahot – kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ja jopa EU-parlamentti – ottavat kantaa MM-kisojen siirtämiseksi pois Valko-Venäjältä. Tänään on raportoitu Suomessakin, kuinka ensi kevään toisen MM-kisaisännän Latvian hallitus on pyytänyt IIHF:ää korvaamaan Valko-Venäjän jollain toisella maalla.

Jos kiekkomaiden yhteistä päätöstä ja/tai EU-kannanottoa ei synny, joutuu Suomen jääkiekkoliitto tekemään Leijonien osalta päätöksen ilman suurta kansainvälistä selkänojaa. Ja silloinkin pitää uskaltaa. Kuten Jokerit.

Lue täältä, mitä 13 suomalaista meppiä ajattelee Minskin MM-kisoista ja Leijonista:

LUE MYÖS: