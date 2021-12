Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka kertoo kauhistuneensa Venäjän perjantaina Natolle esittämää uusinta uhkavaatimusta.

Venäjä vaati perjantaina Natolta ja Yhdysvalloilta jälleen uusia turvatakuita siitä, ettei Nato laajene eikä Ukrainaa oteta sen jäseneksi. Lisäksi Venäjä vaatii, että Naton asejärjestelmiä ei tuoda Itä-Eurooppaan tai Kaukasukselle.

”Venäjän presidentti Vladimir Putinin uusin vaatimuslista Natolle kauhistuttaa. Se viittaa siihen, että toisen supervallan ylin johtaja on liukumassa todellisuuden tuolle puolen. Se on vaarallista. Näin huonolta ei näyttänyt kylmän sodan pahimpinakaan päivinä”, Tarkka kommentoi Facebookissa.

Atlantic Councilin apulaisprofessori Brian Whitmore puhuu varsin suorin sanoin jo uudesta rautaesiripusta.

”Uusi rautaesirippu on syntymässä Venäjän ja Valko-Venäjän läntisille rajoille. Kuluneen vuoden aikana Putin on menestyksekkäästi varmistanut Moskovan hallinnan Valko-Venäjällä. Nyt näyttää siltä, että Kremlin johtaja on päättänyt alistaa Ukrainan voimakeinoin”, hän kirjoittaa katsauksessaan, joka julkaistiin ennen Venäjän uusinta uhkavaatimusta.

Whitmore kuvailee Ukrainan olevan jo ”geopoliittisessa hätätilassa”.

”USA:n ja sen liittolaisten on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta Ukraina voidaan turvallisesti pitää uuden rautaesiripun läntisellä puolella.”