Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen kuvailee yli viikon kestänyttä Sanna Marinin (sd) hallituksen puoliväliriihtä ”jonkinasteiseksi mahalaskuksi” ja kysyy, mistä löytyisi suomalainen poliitikko, joka onnistuisi valamaan luottamusta tulevaan paitsi kotimaassa, myös rahoitusmarkkinoilla.

”Yli viikon mittaiseksi venynyt ja jonkinasteiseen mahalaskuun päättynyt hallituksen puoliväliriihi paljasti sen, mitä moni on ehkä vuosikausia uumoillut: Suomi tarvitsee oman Super Marion”, Sorjonen toteaa blogissaan.

Super Mariolla hän viittaa Italian nykyiseen pääministeriin, Euroopan keskuspankin EKP:n entiseen pääjohtajaan Mario Draghiin, joka totesi kuuluisassa puheessaan heinäkuussa 2012 EKP:n tekevän mandaattinsa puitteissa kaiken tarvittavan euron tukemiseksi.

”Kuka suomalainen poliitikko sanoisi jotain yhtä paljon luottamusta vahvistavaa: ’Mandaattinsa puitteissa Suomen hallitus tekee kaiken tarvittavan, jotta Suomi on jälleen maailman kilpailukykyisin maa ja sillä on korkein mahdollinen luottoluokitus. Uskokaa pois, olemme tosissamme, eikä meiltä ideat ja paukut lopu kesken?’”, Sorjonen kysyy.

Hän korostaa, että Suomen asukasta kohden laskettu reaalinen bruttokansantuote oli nykytasollaan jo vuoden 2007 alkupuolella eli 14 vuotta sitten.

“Sen pitäisi tietenkin olla paljon suurempi. Valtiontalous on ollut alijäämäinen viimeiset 12 vuotta, kuntatalous on ollut 22 vuotena alijäämäinen viimeksi kuluneen 24 vuoden aikana. Väestö ikääntyy, työikäinen väestö vähenee, joten työllisyyden pitäminen edes ennallaan vaatii sitä, että suurempi osa työikäisistä on töissä. Muuten on vaikea rahoittaa nykyisiä julkisia palveluita. Nämä ongelmat ovat odottaneet ratkaisua jo vuosia – ja odottavat edelleen”, Sorjonen kertaa tosiasiat.

Puoliväliriihestä jäi hänen mukaansa hämmentynyt olo.

“Kenen asioita ja etua siinä lopulta ajettiin? Viisi hallituspuoluetta kamppaili päivätolkulla keskenään, ainakin näennäisesti, ja talouden suuriin haasteisiin nähden liian pienistä asioista. Lopputulosta arvioidaan sen perusteella, mitä kukin puolue voitti ja mistä joutui luopumaan. Mutta mitä sai asiakasomistaja eli kansalainen? Ei ainakaan kaipaamaansa suunnitelmaa siitä, miten hallitus etenee ratkaistakseen suuret ongelmat. Enemmänkin vaikutelman, että ei ole kiire tehdä mitään. Lopputulosta kuitenkin selitetään mielellään niin, että hyvin meni.”

Koronapandemian vaimenemista seuraava talouden kasvupyrähdys jatkuu Sorjosen arvion mukaan ”parhaassa tapauksessa” muutaman vuoden. Hän sanoo suoraan, että sen verran pääministeri Sanna Marinilla ja hallituksella on suotuisaa aikaa uudistaa Suomen talouden rakenteita niin, että talouden kasvukyky paranee.