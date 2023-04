Taktisten Iskander M -ohjusten kantama on vähintään 400 kilometriä, ja ne voi varustaa tavanomaisen taistelukärjen lisäksi myös ydinkärjellä.

Suomi päätti hankkia israelilaisen David’s Sling -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Hankinnalla luotiin Puolustusvoimille uusi kyky torjua korkealla lentäviä ilmamaaleja. Tarjouspyynnössä järjestelmän korkeusulottuvuuden vähimmäisvaatimukseksi oli asetettu 15 kilometriä.

”Pystymme luomaan ilmatorjunta-alueen, jossa ilmatorjunta kykenee torjumaan hyökkäyksen kaikilla korkeusalueilla. Silloin hävittäjät voidaan kohdentaa muille alueille tai muihin tehtäviin”, ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mikko Mäntynen kertoo Uudelle Suomelle.

Mäntynen muistuttaa, että hävittäjillä ja ilmatorjunnalla on omat vahvuutensa.

Hävittäjillä voidaan muuttaa hyvin nopeasti valtakunnan alueella ilmapuolustuspainopistettä, mutta niiden toimintaan vaikuttaa se, että välillä on käytävä tankkaamassa. ilmatorjunta taas pystyy tuottamaan pitkän aikaa suojaa tietyllä alueella.

Huoli Venäjän ohjuksista

Suomen puolustusvoimilta puuttuva kyky torjua ballistisia ohjuksia on noussut välillä esiin julkisuudessa. Suomalaisten asiantuntijoiden huoli on kohdistunut ballistisiin Iskander-ohjuksiin, joita Venäjä on sijoittanut Suomen lähialueelle Pietarin lähellä sijaitsevaan Lugaan.

Nyt Suomi saa David’s Slingin myötä kyvyn torjua ballistisia ohjuksia.

”Tällä järjestelmällä on kyky taktisten ballististen ohjusten terminaalivaiheen, eli loppusyöksyn aikaiseen, torjuntaan”, Mäntynen kertoo.

Mäntysen mukaan myös Iskander-ohjuksen torjuminen on mahdollista David’s Sling -järjestelmällä.

Hän muistuttaa kuitenkin, että ballistisen ohjuksen torjunta on käytännössä hyvin vaikeaa. Tehokkaimmat torjuntajärjestelmät vaativat resursseja, joita kykenevät hankkimaan vain suurvallat.

Ballistinen ohjus laukaistaan korkealle kohti lähiavaruutta. Kun ohjus on saavuttanut lakipisteensä, se lähtee laskeutumaan ja syöksyy kovaa vauhtia alas kohti maaliaan.

”Kun ammattimies puhuu ballistisen ohjuksen torjunnasta, se tarkoittaa, että pitää olla avaruuteen sijoitetut ennakkovaroitusjärjestelmät, eli satelliiteissa olevia sensoreita. Pitää olla myös matkavaiheen torjuntaan tarvittavia järjestelmiä, eli erittäin tehokkaita tutkia ja ohjuksia, joilla voi torjua 100 kilometrin korkeudessa.”

Niin tehokkaaseen torjuntaan pystyy esimerkiksi Yhdysvaltain Aegis-järjestelmä ja siinä oleva SM-3-ohjus.

”Patriot ja David’s Sling ovat taas terminaalivaiheen torjuntajärjestelmiä.”

Mäntysen mukaan ballistiset ohjukset eivät olleet merkittävin peruste hankkia järjestelmä.

”Se tuli ikään kuin kaupan päälle. Puolustusselonteon 2017 mukaisesti lähdimme hakemaan korkeatorjuntaohjusjärjestelmää niin sanotusti ilmaa hengittäviin maaleihin, eli lentokoneisiin, helikoptereihin, lennokeihin ja risteilyohjuksiin.”

Helsingin suojaksi?

Kun Ruotsi päätti vuonna 2017 hankkia itselleen Patriot-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän, kerrottiin, että sitä olisi tarkoitus käyttää muun muassa Tukholman alueen suojaamiseen.

Onko tarkoitus, että David’s Sling -järjestelmä suojaa Suomessa pääkaupunkiseutua?

”Valmistaudumme käyttämään järjestelmää koko maan alueella, eikä sitä ole sidottu mihinkään, mutta tyypillisesti tällaisia järjestelmiä käytetään suurten väestökeskittymien tai puolustusvoimien joukkokeskittymien alueella.”

Hankittava järjestelmä koostuu ohjuslaveteista, tutkista, ohjuksista, datalinkeistä ja johtamispaikoista. Niiden lukumäärät ovat Mäntysen mukaan ”operatiivisia tietoja”, joita ei voida kertoa julkisuuteen.

Hankinnan valmistelu alkoi Suomessa vuonna 2017. Uuden järjestelmän on määrä olla käyttökunnossa tämän vuosikymmenen loppupuolella. Järjestelmän toimittaa Rafael Advanced Defense Systems. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 316 miljoonaa euroa.