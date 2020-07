Caprin saarella turistien on käytettävä maskia myös ulkona viikonloppuisin.

Caprin maskipakko. Caprin saarella turistien on käytettävä maskia myös ulkona viikonloppuisin.

Suomalaista THL:ää Italiassa vastaava ISS varoittaa raportissaan ”konkreettisesta riskistä” koronatartuntojen suhteen.

”Niiden maakuntien, joiden riskitaso on nousussa, määrä on noussut kuudesta yhdeksään”, ISS toteaa muun muassa La Stampan siteeraamassa raportissa. Näitä maakuntia ovat Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Apulia, Sardinia , Sisilia, Toscana, Umbria ja Veneto.

Koronaviruksen tarttuvuusluku eli R0 on ISS:n mukaan noussut yli yhden kuudessa maakunnassa eli Emilia-Romagnassa, Piemontessa, Liguriassa, Laziossa, Lombardiassa ja Venetossa. Kun R0-luku on yli yhden, epidemia on leviämisvaiheessa, kun taas arvoa 1 alempi lukema tarkoittaa epidemian hiipumista.

Italian terveysministeri Roberto Speranza antoi perjantaina määräyksen, jonka mukaan Romaniasta ja Bulgariasta Italiaan tulevien työntekijöiden on noudatettava 14 vuorokauden karanteenia.

Ministeriössä tartuntatautien ehkäisystä vastaava Giovanni Rezza kertoo La Repubblicalle, että Italiassa on parhaillaan useita tautiryppäitä, jotka ovat saaneet alkunsa riskimaista tulleista matkustajilta.

”Sen vuoksi tiettyjen alueiden tilanne on huonompi kuin toisten ja tästä syystä riskimaista tulevien on noudatettava karanteenia. ”

Osa Italian maakunnista on tiukentanut myös omia aluekohtaisia rajoituksiaan. Esimerkiksi Napolin alueella Campaniassa määrättiin perjantaina voimaan maskipakko julkisessa liikenteessä. Lisäksi Campanian kuvernööri Vincenzo De Luca on määrännyt karanteenin kaikille ulkomailta Campaniaan palaaville Italian kansalaisille.

Lisäksi Campanian alueella sijaitsevalla Caprin saarella turistien on käytettävä maskia myös ulkona viikonloppuisin. Määräystä perustellaan paitsi Caprin suurilla turistimäärillä myös saaren rajallisilla sairaanhoitomahdollisuuksilla.

Caprin pormestari Marino Lembo tiukensi määräyksiä sen jälkeen, kun muutamat saarelle Roomasta saapuneet vierailijat testattiin koronapositiivisiksi.

”Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Emme halua virusta kantavia turisteja saarelle, kun turistisesonki on vilkkaimmillaan”, hän sanoo.

