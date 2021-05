Hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsoo, että tapahtumien avaaminen on aloitettava Suomessa. Hän kertoo Facebookissa ostaneensa lipun elokuussa järjestettäville festivaaleille.

”Haluan nostaa esille lippuostokseni myös sen takia, että mielestäni tapahtumien avaaminen pitää aloittaa heti. Nyt, kun rajoituksia on lievennetty ravintoloiden osalta, ei ole mitään perusteita sille, että kulttuuri- ja tapahtuma-ala pidetään edelleen niin säpissä”, opetusministerin tehtävästä vanhempainvapaalla oleva Andersson kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti viikko sitten, että koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista ja jatkossa painotetaan alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Nyt kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset, eli käytännössä aluehallintovirastot (avit) tai kunnat, tekevät päätökset rajoituksista ja suosituksista harkintansa ja lainsäädännön perusteella.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on Anderssonin mukaan eniten koronasta kärsineitä aloja, sillä yleisötilaisuuksien osallistujamäärät on rajattu 6–10 henkeen pahimmilla epidemia-alueilla ja parhaillakin alueilla 50 henkeen.

”Rajoitustoimille on ollut vahvat kansanterveydelliset perusteet, sillä epidemiatilanne näytti vielä noin puolitoista kuukautta sitten erittäin pahalta. Silloin riskinä oli, että uudet helpommin leviävät ja vaarallisemmat virusmuunnokset olisivat aiheuttaneet yhtä vaikean tilanteen Suomessa kuin esimerkiksi Virossa”, Andersson toteaa.

”Kun tautitilanne nyt on lieventynyt on mielestäni korkea aika siirtyä pois tästä karkeasta nuppiluvun mukaan tehtävästä päätöksenteosta. Vaikka syytä äärimmäiseen varovaisuuteen edelleen on, voimme hyvin siirtyä huomattavan paljon tarkempiin ja hienojakoisempiin ohjeisiin siitä, miten terveysturvallisuutta toteutetaan eri tiloissa ja tapahtumissa. Tästä on kokemusta viime kesältä ja syksyltä, jolloin kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijat itse loivat käytäntöjä, joilla katsojat pystyivät nauttimaan keikasta, teatterista tai leffasta kunnollisin turvavälein ja maskien kanssa.”

Andersson toivoo päätöksiä aveilta

Anderssonin mielestä ei ole reilua, kun ihmiset kokoontuvat ilmojen lämmetessä yhteen, mutta esityssaleja sääntelevät tiukat rajoitukset, vaikka terveysturvallisuus pystyttäisiin takaamaan isoilla turvaväleillä. Andersson toivoo nyt päätöksiä aluehallintovirastoilta.

”Vasemmistoliiton viesti hallituksen exit-strategiaan liittyen oli hyvin selvä: mielestämme rajoitustoimien purku pitää aloittaa lapsista ja nuorista sekä kulttuuritapahtumista. Nyt ei ole enää aikaa odottaa, vaan STM:n on syytä ohjata aluehallintovirastoja kohti yksityiskohtaisempia määräyksiä terveysturvallisuudesta mutta samalla sallivampaan suuntaan tapahtumien osallistujamäärien osalta.”

”Hallitus on päättänyt yhteensä hyvin mittavasta, noin puolen miljardin koronatuesta tapahtuma- ja kulttuurialalle. Rahat tulivat huutavaan tarpeeseen, mutta samalla on selvää, että mikään tukimuoto ei pysty kompensoimaan puuttuvia esityksiä, keikkoja ja kiertueita.”

Monet suuret kesätapahtumat jo peruttu

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki muistuttaa Twitterissä, että viime kesänä kulttuuri- ja urheilutapahtumat pystyttiin avaamaan terveysturvallisesti.

”Katsomot jaettiin erillisiin lohkoihin ja paikkalipuilla huolehdittiin riittävistä turvaväleistä. Kun tästä on jo viime vuodelta onnistunut kokemus, voimme toistaa sen nyt”, Arhinmäki tviittaa.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo puolestaan kuittaa Twitterissä Anderssonille, että suurin osa kesätapahtumista on jo peruttu.

Viime viikkoina monet suuret kesäfestivaalit ovat kertoneet peruutuksista, muun muassa Savonlinnan oopperajuhlat, Provinssirock, Ruisrock ja Pori Jazz.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tiukat koronarajoitukset ovat herättäneet viime aikoina ihmetystä, kun ihmisiä kokoontuu ravintoloihin, mutta tapahtumissa sama ei ole mahdollista. Toisaalta ravintola-ala on vaatinut tuntuvampia lievennyksiä ravintoloille.