Ex-ammattiurheilija. Kansanedustaja Ville Kaunisto (kok) on huolestunut suomalaisten liikkumattomuudesta, joka maksaa yhteiskunnalle laskentatavasta riippuen 3–7 miljardia euroa vuodessa. ”Liikunta on liian helppo siirtää kakkoskoriin, kun pohditaan valtion menoja ja urheiluseurojen rahoitusta. On häpeällistä, miten vähälle huomiolle liikunta on jäänyt”, hän sanoo ja lisää, että liikunnallinen elämäntapa opitaan jo lapsena, joten vanhemmilla ja kouluilla on suuri merkitys.

Kuva: OUTI JÄRVINEN