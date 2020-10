Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko arvioi, ettei Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronatartunta vaikuta tasan kuukauden kuluttua edessä oleviin presidentinvaaleihin mitenkään.

”Vaalit tullaan järjestämään 3.11. ja tähän löytyy useita perusteluita”, Kokko toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän muistuttaa, että Yhdysvalloissa perustuslaki määrittelee aikataulun sekä kongressin että presidentin toimikausien suhteen ja valitsijamieskokouksiin.

“Vaaleja ei ole siis ajallisesti mahdollista lykätä juuri ollenkaan.”

Kokko huomauttaa lisäksi, että vaalilippuja on jo ryhdytty postittamaan äänestäjille ja joissain osavaltioissa ennakkoäänestys on jo alkanut.

Lisäksi hän painottaa sitä, että vaalipäivänä ei valita pelkästään presidenttiä vaan kolmannes senaatista, edustajainhuone, useita kuvernöörejä ja muita viranhaltijoita, osavaltioiden ylä- ja alahuoneet sekä paikallistason viranhaltijoita pormestareista koululautakuntiin.

”Näin massiivista valintaprosessia ei voida lykätä pelkästään yhden henkilön johdosta”, Kokko kommentoi.

Hänen mukaansa puolueilla pitäisi olla myös yhteisymmärrys miten ja millä aikataululla vaaleja siirrettäisiin. Ei kuitenkaan ole todennäköistä, että republikaanit ja demokraatit saavuttaisivat yhteisymmärryksen asiassa.

”Vahva argumenttien on myös perinne. Yhdysvalloissa vaalit on järjestetty jo yli 200 vuoden ajan aina neljän vuoden välein marraskuun ensimmäisenä tiistaina. Tämä on tapahtunut keskellä sisällissotaa, kahden maailmansodan aikana, ulko- ja sisäpoliittisten kriisien keskellä sekä taloudellisen laman aikana”, Kokko sanoo.

Myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola pitää vaalien perumista tai siirtämistä vaikeana.

”Yhdysvalloissa vaaleissa voi olla mukana jopa kuollut ehdokas”, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Jani Kokko muistuttaa, että jopa kuolleen ehdokkaan vaalivoitosta on esimerkkejä historiassa.

”Menehtynyt ehdokas voi myös voittaa vaalit ja tästä löytyy useita ennakkotapauksia, joista tuorein on vuodelta 2000. Tuolloin Missourissa senaattori John Ascroft pyrki jatkokaudelle senaattiin ja sai vastaan osavaltion kuvernööri Mel Carnahanin. Carnahan kuoli kolme viikkoa ennen vaalipäivää mutta osavaltion lainsäädäntö ei mahdollistanut ehdokkaan vaihtamista. Yllätykseksi Carnahan voitti vaalit ja tuli valituksi menehtyneenä senaattoriksi. Missourin kuvernööri nimitti Carnahin lesken senaattoriksi kunnes kahden vuoden kuluttua järjestettiin täytevaalit. ”Leskisäädös” on ollut keskeinen syy miten aikanaan ensimmäiset naiset ovat nousseet kongressiedustajiksi ja senaattoreiksi”, hän kirjoittaa.

Mika Aaltola muistuttaa kahdesta aikarajasta: vaalien tulokset pitää raportoida 23. joulukuuta mennessä. Ja 20. tammikuuta kello 12 nykyisen presidentin kausi loppuu.

Jos presidenttiä ei ole tuolloin valittu, edustajainhuoneen puheenjohtajasta tulee Yhdysvaltain väliaikainen presidentti. Paikka on nyt demokraattien hallussa ja puheenjohtajana on Nancy Pelosi.

Aaltola arvioi, että salainen palvelu suojelee nyt vallanperimysjärjestyksessä seuraavina olevia varapresidentti Mike Pencea ja edustajahuoneen Pelocia erityisen tarkkaan.

Aaltolan mukaan nyt ylipäätänsä korostuvat myös varapresidenttien ja varapresidenttiehdokkaiden roolit. Presidenttiehdokkaina ovat vanhat miehet. Siksi katseet kohdistuvat republikaanien Mike Penceen ja demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harrisiin.

”Heidän virkaanastumisensa saattaa olla hyvin mahdollista.”