Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut vointiaan Twitterissä julkaisemallaan videolla. CNN:n mukaan video on kuvattu Walter Reedin sotilassairaalassa Trumpin käytössä olevassa sviitissä.

”Voin paljon paremmin, mutta seuraavat päivät ovat todellinen testi. Tulemme näkemään, mitä näiden muutamien päivien aikana tapahtuu”, Trump kertoo.

Presidentti myöntää, ettei voinut sairaalaan tullessaan ”erityisen hyvin”. Hän kertoo tehneensä päätöksen sairaalaan lähtemisestä itse.

”En voinut olla lukittuna huoneeseen yläkertaan, täysin turvassa”, Trump sanoo viitaten ohjeisiin, joiden mukaan hänen olisi pitänyt eristäytyä yhteen huoneeseen Valkoisessa talossa.

”Johtajan tulee kohdata ongelmat, eikä yksikään suuri johtaja ole jättänyt tekemättä näin.”

Trumpin tartunnan ajankohta on aiheuttanut laajaa hämmennystä sen jälkeen, kun Valkoisen talon lääkäri Sean Conley kertoi lauantaina presidentin saaneen tartunnan 72 tuntia sitten, eli keskiviikkona. Trump kuitenkin osallistui varainkeruutilaisuuteen torstaina New Jerseyssä. Valkoisen talon viranomaislähde kertoi uutiskanava CBS Newsille, että Trumpille tehtiin koronapikatesti vasta, kun hän palasi New Jerseystä torstaina. Conley korjaili myöhemmin lausuntoaan sanoen tarkoittaneensa 72 tunnilla torstaita. Trumpin tartunnasta kerrottiin julkisuuteen varhain perjantaina.

CNN:n lähteet arvioivat, että niin Trumpin kuin hänen henkilökuntaansa kuuluvien useat koronatartunnat ovat saaneet alkunsa tilaisuudesta, jossa julkistettiin Trumpin valinta korkeimman oikeuden tuomariksi. Tilaisuus pidettiin 26. syyskuuta, eli viime viikon lauantaina.

Ihmetystä on herättänyt myös Conleyn kiertely sen suhteen, onko presidentille annettu lisähappea. Lopulta Conley totesi, ettei Trump ole saanut lisähappea sairaalaan siirtonsa jälkeen. The New York Timesin mukaan Trumpilla oli hengitysvaikeuksia perjantaina ja hänelle annettiin lisähappea jo Valkoisessa talossa ennen siirtoa sairaalaan.

Verkkolehti Politicon haastattelema presidentti George W. Bushin esikuntaan kuulunut Scott Jenning ihmettelee Trumpin tilanteen sekavaa viestintää.

”Olen todella hämmästynyt siitä, että Valkoinen talo sallii presidentin lääkärin antaa monitulkintaisia lausuntoja, sellaista ei voi tapahtua. Tämä vain lisää kysymyksiä siitä, mitä todella tapahtuu.”

