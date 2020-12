Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijatohtori, sisätauteihin erikoistuva lääkäri Jukka Koskela arvostelee Suomen koronapolitiikkaa todella kovin sanoin. Hän sanoo olevansa todella huolissaan ensimmäistä kertaa.

”Suomen koronapolitiikka ajaa ylinopeutta kohti jyrkännettä, mikään ei ole mahdollista tai hyödyllistä. Päivystyksessä ollaan pinteessä muistakin syistä. Hoitajien kohtelu on järkyttävää, samaan aikaan häviävät lääkärit. Ekaa kertaa 2020 huolettaa todella”, Koskela kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa ”edes” hoitotakuusta pitäisi nyt luopua.

”Tehot ovat lähes täynnä, mutta eihän sinne saakka potilasta edes saa, jos hän ei selviä päivystyksestä. Luopukaa nyt edes hoitotakuusta, muuten joudutaan kohta luopumaan hoidosta.”

Koskela viittaa helsinkiläisessä päivystyksessä työskentelevän hoitajan mielipidekirjoitukseen Helsingin Sanomissa aikaisemmin tällä viikolla. Hoitaja kuvailee nykyistä tilannetta uuvuttavaksi kaaokseksi, joka syvenee päivä päivältä pahemmaksi.

”On vähättelyä sanoa, että me hoitajat olemme loppu – sairauslomatilastomme ja jokapäiväiset puutokset puhuvat puolestaan. Hyvä yhteishenki on ainoa syy, miksi harva meistä jaksaa enää pysyä työpaikalla, saati alalla. Työvuoroon tullessa on aina yllätys, saako työparia lainkaan tai riittääkö henkilökuntaa kaikkialle. Kaikki potilaat kuitenkin hoidetaan myös vajaalla miehistöllä”, hän kirjoittaa.

”Uupunut hoitaja” -nimimerkillä esiintyvä kirjoittaja sanoo, ettei hoitajia ole yksinkertaisesti tarpeeksi.

”Emme ole kaivanneet koronalisiä tai palkankorotuksia pitkään aikaan, sillä niitä emme tule saamaan. Nyt kaipaamme vain turvallista työympäristöä ja lisää hoitohenkilökuntaa. Hyvä ja pidetty työpaikka on muuttunut loukuksi, jossa on vain selviydyttävä. Kaikki eivät jaksa enää selviytyä. Raudanluja osaaminen lähtee yksiköstä ja tilalle tulee uusia, innokkaita mutta yksikön toimintaan kokemattomia hoitajia. Tämä ei ole toimiva ratkaisu kriisitilanteessa.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kuvaili Suomen koronatilannetta lauantaina MTV:n haastattelussa todella vakavaksi.

”Tilanne on Suomessa erittäin vakava. Leviämisvaiheen alueilla tartunnat on saatava hallintaan. Jos tartuntoja ei saada hallintaan, sairaalahoidon tarve tulee räjähtämään seuraavien viikkojen aikana käsiin”, ministeri varoitti.

Suomessa todettiin lauantaina 377 uutta koronatartuntaa. THL:n mukaan kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 6 143 koronatartuntaa, eli 938 enemmän kuin edellisen kahden viikon jaksolla.

