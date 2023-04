Absolut Vodkat poistuvat myös suomalaisen ravintolaketju Restelin ravintolahyllyistä.

Taustalla on Kauppalehden uutisoima tieto siitä, että ranskalaisketju Pernod Ricard on päättänyt jatkaa vientiä Venäjälle. Myös Ruotsissa on uutisoitu ostoboikoteista.

”Emme voi tehdä yhteistyötä firman kanssa, joka harjoittaa toimintaa Venäjällä tällä hetkellä. Sieltä ovat suomalaiset firmat ja muutkin lähteneet. Mitä he siellä tekevät”, kysyy Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman.

Backman kertoo lukeneensa aiheesta Kauppalehdestä ja ilmoittaneensa Pernord Ricard Finlandille, että yhteistyö ei jatku, mikäli yhtiö vie tuotteita Ukrainassa sotaa käyvälle Venäjälle.

”He selittivät kaikenlaista, mutta näitä juttuja on nähty muillakin. Sieltä on lähdetty hissun kissun vuoden aikana.”

Mitä tuotteita jää pois?

”Siellä on Minttu ja Absolut kaksi tällaista, joita otsikoissa on liikkunut. En ole kuitenkaan viinaekspertti, joten en osaa sanoa tarkemmin.”

Kuinka iso taloudellinen kysymys tämä on?

”Ei se ole iso taloudellisesti. Korvaavia tuotteita löytyy. Se on periaatekysymys.”

Muita boikottipäätöksiä Restel ei ole tehnyt sodan takia. Yhteistyöfirmoja on lähtenyt Venäjältä.

”Luulen, että suomalaiset tykkäävät siitä, että ei juoda sellaista, joka on venäläisille jotenkin hyvä. Jos lempibrändi puuttuu, niin luulen että juodaan mieluummin korvaavaa tuotetta kuin sitä, jota viedään Venäjälle.”

Kansainvälinen jätti

Ranskalainen Pernod Ricard on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin alkoholituotteiden valmistaja ja jakelija. Sen brändeihin kuuluvat lisäksi esimerkiksi Ballantine's, Chivas Regal, Jameson, Wyborowa, Beefeater, Havana Club, Kahlúa ja Malibu. Restelillä on Suomessa yli 200 ravintolaa, ja se kuuluu Suomen suurimpiin ravintolapalveluiden tarjoajiin.

Backman ei voi ymmärtää maailmanlaajuisen firman toimintaa Venäjä-asiassa, kun monet pienetkin yhtiöt vetäytyvät Venäjältä.

”Ei sovi meille. Uskomme, että asiakkaat ymmärtävät ja ovat tyytyväisiä.”

Venäjälle virtaa kuitenkin edelleen länsiviinaa pakotteista huolimatta esimerkiksi kolmansien maiden kautta.

”Kansainvälisten tuotteiden osalta Pernod Ricard on katsonut niin, että jakelutoiminnan on parempi olla omissa käsissä, kun luultavasti jotain kautta juomia kuitenkin menisi maahan”, sanoi Pernod Ricard Suomen toimitusjohtaja Jori Manninen aiemmin MTV Uutisille.