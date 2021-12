Akavan sekä Ylempien Toimihenkilöiden varapuheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula ennakoi käynnissä olevasta työmarkkinakierroksesta turbulenttia.

Esimakua saatiin tänään perjantaina, kun Teollisuusliitto, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja ammattiliitto Pro kertoivat ylityökiellosta teknologiateollisuudessa. Neuvottelut Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton välillä teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimuksesta keskeytyivät toistaiseksi tiistaina.

Rantamaulan mukaan konflikteja saatetaan nähdä metsäteollisuudessa UPM:n vaikeaksi muodostuneista yrityskohtaisissa neuvotteluissa ja julkisella puolella muun muassa sotealoilla.

”Syksyn neuvottelukierrokseen lähdettiin varsin erikoisista lähtökohdista, kun kaksi työantajaliittoa, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry irtautuivat valtakunnallisesta neuvottelutoiminnasta. Tämä on tuonut happaman lisämaun neuvottelutilanteeseen, sillä usealla alalla työehtosopimusten yleissitovuus on vaakalaudalla. Esimerkiksi tietotekniikan palvelualoilla yleissitovuus ei tule toteutumaan, mutta teknologiateollisuudessa se todennäköisesti säilyy. Luottamus sopimusten säilymiseen on kuitenkin rapautunut”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Rantamaulan mukaan edelliset kierrokset ovat näyttäneet, ettei neuvottelujen tie ole ollut se keino, jolla työehtoja parannetaan tai merkittäviä heikennyksiä torjutaan.

”Jos historiaa tarkastelee, kaikki merkittävimmät työehdot on saatu ainoastaan painostustoimien, kuten lakkojen kautta. Esimerkiksi sairausajan palkallisuus, lomarahat sekä äitiys-ja isyysvapaiden palkallisuudet ovat kaikki jokaiselle tärkeitä työehtoja ja niitä on puolustettu yhdessä palkansaajien kollektiivisilla painostustoimilla. Ja niin tulee todennäköisesti käymään nytkin, jos esimerkiksi uuden perhevapaajärjestelmän tuoma pidempi vanhempainvapaakausi halutaan myös iseille palkalliseksi.”

Hän korostaa, että painostustoimet ovat aina viimeinen vaihtoehto keinovalikoimassa, eikä lakkoja tai muita painostustoimia käynnistetä kevyin perustein.

”Mutta lakoillekin on aikansa ja paikkansa, kun neuvottelut ovat totaalisen jumissa eikä muuta keinoa ole vauhdittaa neuvotteluja. Nähtäväksi jää, onko vastapuolella tällä kertaa aitoa halua neuvotella vai joutuvatko palkansaajat turvautumaan painostustoimiin, jotta jatkossakin työpaikoilla voidaan tehdä työtä reiluilla työehdoilla.”