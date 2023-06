Suomen matkailussa vuosi 2019 oli ennätysvuosi, jonka tasoa saavutetaan nyt vähitellen, arvioi Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari. Tällä hetkellä lentovarauksissa ollaan kesä–elokuussa hänen mukaansa enää neljä prosenttia ennätysvuotta jäljessä. Kaikkien aikojen kesä saattaisi olla ensi vuonna tai sitä seuraavana, kun Aasiakin avautuu kokonaan, hän arvelee.

”Maailma ei ole vielä kokonaan auki”, huomauttaa myös Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner viitaten erityisesti Kiinan markkinaan.

Markkinaraati Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla kesän matkailunäkymistä. Mitä venäläisten turistien katoaminen merkitsee ja mistä maista Suomeen eniten tullaan, kun Aasiakin on hiljentynyt? Miten itänaapuri varjostaa Suomen matkailua? Entä kuinka kallista matkailu on tulevaisuudessa ja miten matkailun tulisi näkyä hallitusneuvotteluissa, jotka ovat parhaillaan käynnissä? Vieraina ovat Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner, Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari ja Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults. Ohjelman juontaa toimittaja Minna Karkkola. Markkinaraati on jokaviikkoinen talouden keskusteluohjelma. Katso aiemmat jaksot täältä.

Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults epäilee, palataanko laivaliikenteessä koskaan enää vuoden 2019 tasoille. Ainakin siihen menee vähintään 10 vuotta, hän arvelee. Tuolloin Itämerellä oli hänen mukaansa noin 20 miljoonaa merimatkustajaa, tänä vuonna luku on ehkä 15 miljoonaa.

”Kapasiteettia on poistunut Itämereltä”, hän huomauttaa.

Ruotsin kruunu on nyt ennätyshalpa. Äkkiä voisi kuvitella, että rajan takaisiin ostoksiin tottuneet suomalaiset ryntäisivät länsinaapuriin edullisen valuutan perässä, mutta Schultsin arvio on yllättävä. Hän ei usko, että suomalaiset ryntäisivät Ruotsin-matkoille.

”En usko, että kuluttaja ajattelee, että nyt se kahvikuppi on siellä Tukholmassa 10 tai 20 prosenttia halvempi. Se ei ole se syy lähteä matkalle. Kyllä Tallinnan vetovoima on valtava. Tukholma on pikkuisen laahannut. Ehkä sinne on vuosikymmenien varrella matkustettu liian monta kertaa.”

