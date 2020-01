Koronavirus on nyt levinnyt Manner-Kiinan jokaiseen provinssiin. Tartuntoja on havaittu myös useissa muissa maissa, kuten Thaimaassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa, Taiwanissa Macaossa, Australiassa, Malesiassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Etelä-Koreassa, Arabiemiirikunnissa, Saksassa, Kanadassa, Vietnamissa, Nepalissa, Kambodzassa ja Sri Lankassa.

Keskiviikkoiltana varmistui myös Suomen ensimmäinen koronavirustapaus 32-vuotiaalla kiinalaisnaisella.

Virukseen on torstaiaamuun mennessä kuollut 170 henkilöä. Keskiviikkona kuolleiden määrä oli vielä 132. Luku nousi siis yhdessä yössä 38 hengellä. Kiinan ulkopuolella kukaan ei vielä ole kuollut virukseen.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu torstaina päättämään siitä, tulisiko koronaviruksen tähden julistaa kansainvälinen terveyshätätila. WHO on jo varoittanut kaikkia maita olemaan valmiudessa.

WHO:n hätätilajohtaja Michael Ryan sanoi, että muutamat tapaukset, joissa virus on tarttunut ihmisestä toiseen Kiinan ulkopuolella, ovat ”erittäin huolestuttavia”.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus oli samasta asiasta huolissaan.

”Viruksen kehittyminen viime päivinä, etenkin joissain maissa, missä se on tarttunut ihmisestä ihmiseen, huolestuttaa meitä”, hän sanoi keskiviikkona.

”Vaikka (tartuntojen) luvut Kiinan ulkopuolella ovat vielä melko pieniä, niissä on silti potentiaalia huomattavasti suurempaan puhkeamiseen.”

Valtiot ja yritykset reagoivat

Useat eri maat ovat päättäneet evakuoida kansalaisiaan Kiinasta. Osa on jo evakuoitu. Muun muassa 200 amerikkalaista saapui sotilastukikohtaan Kaliforniaan, jossa he ovat eristyksissä ainakin 72 tuntia.

Australia suunnittelee laittavansa evakuoidut kansalaisensa karanteeniin Joulusaarelle. Myös EU lennättää pian kansalaisiaan alueelta pois.

Kiina on sulkenut useita kaupunkejaan ja maassa mitataan aktiivisesti ihmisten lämpötiloja.

Viruspelot painoivat Aasian pörssejä selvästi ja öljyn hinta laski torstaina.

Lukuisat yritykset ovat myös ryhtyneet toimiin viruksen leviämisen estämiseksi. Ikea ilmoitti torstaina sulkevansa väliaikaisesti kaikki myymälänsä Manner-Kiinassa.

Aiemmin muun muassa McDonanld’s kertoi sulkevansa noin 300 ravintolaa Kiinassa. Ja Starbucks tiedotti jopa 2 000 kahvilansa sulkemisesta Kiinassa.

Keskiviikkona Toyota liittyi joukkoon ja ilmoitti keskeyttävänsä tuotannon Kiinassa ainakin helmikuun 9. päivään asti.

Suomalaisyritykset ovat myös reagoineet.

Esimerkiksi Shanghaissa toimii yli sata suomalaista yritystä, ja Shanghai ilmoitti jo maanantaina, että kaupungissa toimivat liikeyritykset eivät saa jatkaa operaatioitaan ennen helmikuun yhdeksättä.

Alueella toimii muun muassa Wärtsilä, jonka työntekijät palaavat töihin vasta 10. helmikuuta.

”Rohkaisemme työntekijöitämme Kiinassa työskentelemään kotoa”, kertoi Wärtsilän viestintäjohtaja Sari Luhanka.

Metsäyhtiö UPM on kehottanut henkilöstöään välttämään Kiinan matkoja. Myös hissiyhtiö Kone rajoittaa matkustamista Kiinassa. Kemiran Aasian toimintojen pääkonttori Shanghaissa on kiinni, mutta työntekijät tekevät hommia etänä.

Muita Kiinassa toimintojaan keskeyttäneitä yhtiöitä ovat muun muassa Foxconn ja Tesla.

Myös muun muassa nämä lentoyhtiöt ovat rajoittaneet tai keskeyttäneet kokonaan lentonsa Kiinaan: Finnair, Lufthansa, Air Tansania, American Airlines, British Airways, United, Air Canada, Cathay Pacific Airways, Lion Air, Air Seoul ja Air India.