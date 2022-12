SDP:n kansanedustajan Heidi Viljasen mielessä pyörii iso kysymys siitä, miten suomalaiset selviävät. Resilienssiä eli kriisinsietokykyä tarvittaneen vielä pitkään sodan vaikutusten vuoksi, kun inflaatio jyllää ja korot ovat nousussa.

”Kun sota alkoi, akuutissa tilanteessa kaikkien katseet olivat Ukrainassa ja seurattiin herkeämättä uutisia. Ihminen vain on sellainen, että se turtuu. Sotaan ei saisi koskaan turtua, mutta pelkoni on, että unohdetaan se, että sotaa käydään edelleen Ukrainassa. Joka päivä siellä kuolee ihmisiä, ihmisten koteja tuhotaan ja se kauheus on koko ajan läsnä, vaikka emme sitä näe. Mutta se, minkä näemme, on pitkällä aikavälillä polttoaineiden hinnat, ruoan hinnat. Emmekä aina näe, että se johtuu Ukrainan tapahtumista”, Viljanen sanoo.

Ihmiset alkavat vähitellen väsyä, kun omassa arjessa joutuu tiukille, Viljanen uskoo. Sama ilmiö näkyi korona-aikana rajoituksiin väsymisenä. Silloin katsantokanta kaventuu laajemmasta kuvasta omaan arkeen.

200 kansanedustajaa: Heidi Viljanen Ensimmäisen kauden kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä. SDP:n eduskuntaryhmä. Koulutukseltaan sosionomi ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon. Työskenteli ennen kansanedustajauraansa päihdekuntoutuslaitoksen johtajana. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

”Kun miettii tätä yhteiskuntaa, meillä on paljon tyytymättömyyttä. Kun ajatellaan työmarkkinaneuvotteluita, hoitajien tilannetta. Maanviljelijät ja kuljetusyrittäjät ovat tuskissaan. Koronan jälkeen ei saada työntekijöitä. Ja sitten meillä on valtava määrä ihmisiä, joihin tämä tuntuu tosi kovaa, joilla on jo ennestään asiat heikosti. Jos puhutaan esimerkiksi siitä, että ruokajonoissa ei kohta riitä jaettavaa, niin kyllä nämä ovat kaiken kattavia asioita.”

”Toivottomuus aiheuttaa aina turvattomuutta ja levottomuutta”, Viljanen sanoo.

Ratkaisukeinojen pitäisi Viljasen mukaan olla oikeudenmukaisia paitsi ihmisille, myös valtiontaloudelle, joka niin ikään on haasteellisessa tilanteessa.

Katso videolta, miten Viljanen kuvailee itseään ja ketkä kollegat eduskunnasta hän nostaa esiin.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 17.6.2022 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

LUE MYÖS: