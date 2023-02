Kuva: Outi Järvinen

Ratkaisun avaimet työmarkkinasolmuun löytyivät perjantaina. Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan sopimuksen osapuolet Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat saavuttivat neuvottelutuloksen.

Ratkaisua käsitellään osapuolten hallinnoissa viikonloppuna ja sen sisällöstä kerrotaan tämän jälkeen. Teollisuusliiton hallitus on kutsuttu sunnuntaille koolle käsittelemään ratkaisua. On hyvä huomata, että puitavana on neuvottelutulos, ei sovintoehdotus.

Jos molempien osapuolten hallinnot kuittaavat nyt saavutetun neuvottelutuloksen, sillä on laajoja vaikutuksia työmarkkinoille. Jos sopu löytyisi, niin lakkoaalto voisi alkaa laantua.

Neuvottelusuma työmarkkinoilla on kasvanut. Teknologiateollisuuden työntekijäsopimus on keskeinen mittatikku työmarkkinoilla. Jos ratkaisu nyt löytyisi, niin voisi olettaa neuvottelujen vauhdittuvan muillakin aloilla.

Toki jokaisella alalla on omat erityiskysymykset, joten omia koukeroita muissakin neuvotteluissa voi tulla, ratkaisut venyä ja lakkojakin tulla. Teknologiateollisuuden ratkaisu olisi kuitenkin erittäin iso askel työmarkkinakierroksella eteenpäin.

Teknologiateollisuuden ohella lakonuhkia on tällä hetkellä kemianteollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusaloilla. Näiden lakonuhkien väistyminen edellyttää ratkaisujen löytymistä kunkin alan neuvotteluissa.

Ratkaisussa monta palasta

Teollisuusliitto hylkäsi viime viikon perjantaina valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Teknologiateollisuuden työnantajat olisi hyväksynyt sovintoehdotuksen.

Mistä mahdollisen sovun ainekset sitten nyt ovat löytyneet? Sitä ei vielä tiedetä, mutta mahdollisia elementtejä ovat esimerkiksi sopimuksen kokonaiskustannusvaikutus, yleiskorotusten osuus palkankorotuksista ja palkankorotusten ajankohta.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei löytyisi, niin hylätyssä sovintoehdotuksessa olisi palkkojen yleiskorotus ollut tänä vuonna 2,8 prosenttia ja 1,8 prosenttia ensi vuonna. Kaikille tulevien yleiskorotusten osuus olisi siis ollut yhteensä 4,6 prosenttia.

Yritys- ja työpaikkakohtaista erää oli hylätyssä esityksessä tälle ja ensi vuodelle puolestaan 0,7 prosenttiyksikköä, eli yhteensä 1,4 prosenttiyksikköä.

Yhteensä palkankorotuksia olisi siis hylätyssä sovintoehdotuksessa ollut 6 prosenttia.

Ratkaisu olisi myös sisältänyt 250 euron kertakorvauksen, jonka kustannusvaikutus olisi keskimäärin ollut 0,6 prosenttia. Koko ratkaisun kustannusvaikutus olisi siis ollut 6,6 prosenttia. Työmarkkinoilla sopimuksia räknätään niiden kustannusvaikutuksen kautta.

Inflaation jyrsiessä ostovoimaa poikkeuksellisella tavalla on ammattiliitoille ollut tärkeää kaikille tulevien yleiskorotusten osuus. Voisi ajatella, että niiden osuuden kasvattaminen on ollut nyt yksi sovun mahdollisista avaimista. Muita mahdollisia ratkaisujen avaimia voi ajatella olevan kertaerän suuruus ja luonnollisesti ratkaisun kokonaiskustannusvaikutus.

Yksi ratkaisun palanen on myös se, miten korotukset jakautuvat sopimusvuosien välillä. Vuositasolla on myös merkitystä sillä, mihin kohtaan vuotta palkankorotukset asettuvat.

Yksi kiinnostava piirre sopimuksessa on myös mahdollisen sopimuksen rakenne. Hylätyn sovintoehdotuksen ratkaisu olisi ollut kaksivuotinen. Kummallakin osapuolella olisi kuitenkin ollut mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään jo 30.11. tänä vuonna, jolloin sopimus olisi jäänyt yksivuotiseksi.

Nykyisen talouden epävarmuuden keskellä tällainen sopimusrakenne on varsin ymmärrettävä, mutta omanlaisensa muuttuja irtisanomismahdollisuus on, jos sellainen on mukana mahdollisesti nyt syntyvässä ratkaisussa.

Satojen miljoonien vaikutus julkiseen talouteen

Teknologiateollisuudessa ratkaisulla olisi moninaisia vaikutuksia, sillä kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotukset on linkitetty teollisuuden ja kuljetusalojen palkkaratkaisuihin.

Jos esimerkiksi teollisuuden ja kuljetusalan ratkaisut olisivat yhden vuoden sopimus kolmen prosentin korotuksilla, lisähintalappu kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimakustannuksiin olisi yhteensä bruttona reilut 200 miljoonaa euroa. Nyt voi jo ennakoida, että tällainen ei teknologiateollisuuden ratkaisu todennäköisesti ole.

Jokainen prosenttiyksikkö tästä ylöspäin maksaa julkiselle taloudelle reilut 200 miljoonaa euroa lisää.

