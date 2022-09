Uutistoimisto Bloombergin mukaan baltialaiset asuntovelalliset maksavat kaikkein kovimman hinnan Euroopan keskuspankin EKP:n rahapolitiikan kiristymisestä. Samaan aikaan juuri Baltian keskuspankkiirit ovat yhdessä Saksan keskuspankin Bundesbankin kanssa vaatineet yhä tiukempaa rahapolitiikkaa ja lisää koronnostoja.

Bloombergin mukaan yhdeksällä kymmenestä Baltian asuntovelallisesta on asuntolaina, joka on sidottu vaihtuviin korkoihin. Silloin ohjauskorkojen nostot tuntuvat asuntolainakoroissa välittömästi.

Samaan aikaan muita EU-maita kovempaa laukkaava inflaatio nostaa elinkustannuksia rajusti. Se tarkoittaa asuntovelallisille kotitalouksille suurta lisälaskua. Esimerkiksi Virossa inflaatio oli elokuussa 25 prosentissa, kun se koko EU:ssa oli 10,1 prosenttia.

”Baltiassa vaikutus olemassa oleviin asuntolainoihin on kovempi kuin missään muualla EU:ssa”, latvialaisen Citadele Bankan ekonomisti Martins Abolins kommentoi Bloombergille.

Viron keskuspankin ekonomisti Raskus Kattai laskee, että kuuden kuukauden euroborin nousu vastaa 75 euron kuukausittaista lisälaskua niille, joilla on Virossa tyypillinen noin 100 000 euron asuntolaina. Hän muistuttaa lisäksi, että keskipalkka Virossa on 1350 euroa, joten pienilläkin muutoksilla on suuri vaikutus.

Saksan keskuspankin pääjohtaja Joachim Nagel linjasi jälleen lauantaina, että EKP:n on nostettava ohjauskorkoa vielä paljon.

"Olemme edelleen hyvin kaukana koroista, jotka ovat sopivalla tasolla nykyiseen inflaatioon nähden. Lisää on tapahduttava, korkojen on noustava. Olemme vielä hyvän matkan päässä neutraalista korosta”, hän sanoi puheessaan Saksan keskuspankin avoimien ovien päivässä.

