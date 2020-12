Keskusta on kutsunut vihreiden puheenjohtajan ja vihreät ministerit selvittelemään puolueiden välejä.

Asiasta kertoi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolueen Facebook-livelähetyksessä. Saarikon mukaan ”ainut ratkaisu tästä eteenpäin” on se, että yritetään löytää vihreiden kanssa ”parempi keskusteluyhteys, oppia ymmärtämään toinen toisiamme”.

Viime aikoina erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapaus on kiristänyt puolueiden välejä, mutta kiistaa on ollut aiemminkin erityisesti ilmastokysymyksistä. Niin keskustan kuin vihreiden kannattajien joukossa on ollut tyytymättömyyttä siihen, että toinen osapuoli antaa toiselle periksi.

Keskusta äänesti viime viikolla Haaviston luottamuksen puolesta, vaikka se ei Saarikon mukaan tuntunut keskustalaisista ”automaattisesti oikealta tai oikeudenmukaiselta”.

”Siitä jäi haava meidän ja vihreiden välille”, Saarikko totesi Facebook-livessä maanantaina.

Nyt Saarikko on pyytänyt vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon, ilmastoministeri Krista Mikkosen ja ulkoministeri Pekka Haaviston keskustan vieraaksi. Hän toivoo, että keskustan väki ”malttaa katsoa kokonaisuuden siitä huolimatta, että politiikassa tulee päiviä, jotka käyvät oikeudentuntoon”, kuten luottamusäänestys kävi.

”Olen kutsunut Maria Ohisalon, Krista Mikkosen ja Pekka Haaviston meidän vieraaksi pienellä porukalla, jonka koronarajoitukset sallivat”, Saarikko kertoi.

”Yritetään hahmottaa heillekin, mitkä ovat keskustalle ylitsepääsemättömiä asioita. Kyllä se perustuslakivaliokunnan kunnioittaminen on niistä yksi, mutta vaikeita sisältökysymyksiäkin on edessä ennen kaikkea ilmastopolitiikan puolella.”

Hän viittasi myös vuoden takaisin tapahtumiin, joiden seurauksena Antti Rinne (sd) erosi pääministerin tehtävistä.

”Sanon myös suoraan sen, että jos pohjilla ei olisi ollut Antti Rinteen erottamista tai eroamista ja pääministerin vaihtoa keskustan aloitteesta vuoden takaa, niin ehkä olisi ollut toisenlainen pöytä myös arvioida tätä kysymystä.”

Saarikko huomauttaa, että pääministeri vastaa koko hallituksen toimintakyvystä ja nyt oli kyse yhdestä ministeristä. Jokainen puolue valitsee itse ministerinsä, hän totesi.

”Suorat ja epäsuorat arviot vihreiden suuntaan siitä, ovatko he tosissaan tämän ratkaisun kanssa, että he haluavat Haavistosta pitää kiinni, osoittivat meille, että näemme tämän asian kovin eri tavoin.”

Saarikon mukaan keskustalaisia närästi paitsi Haaviston toiminta myös ehkä vielä enemmän se, miten vihreät toimivat perustuslakivaliokunnassa ja erityisesti valiokunnan antamien moitteiden jälkeen julkisuudessa ”häivyttäen ja viherpesten, niin kuin mitään väärää ei olisi tapahtunut”.

Suomi kotiutti ensimmäistä kertaa al-Holin leiriltä suomalaislasten lisäksi äitejä kotimaahan sunnuntaina. Saarikko kuvaa, että siinä nähtiin Haaviston tapauksen ”yksi jälkinäytös”, kun valittu linja ”tuli todeksi”.

Saarikon mukaan kotiutusratkaisu on ”varmasti siltä osin järkevä”, että tavalla tai toisella ihmiset ennen pitkää päätyisivät leiriltä Suomeen ja nyt se tapahtuu viranomaisten valvovien silmien alla niin, ettei suomalaisten turvallisuutta vaaranneta. Koko al-Hol-kysymys ei Saarikon mukaan ole moraalisesti helpoimmasta päästä.

”Tämä oli viranomaispäätös ja nojasi siihen hallituksen vuosi sitten sopimaan linjaan. Ulkoministeri Haavisto kyllä piti meitä hallituksen johtoa tästä sinänsä informoituna.”

Keskustan ja vihreiden tapaamisesta ensin kertonut Ilta-Sanomat uutisoi, että kokous pidetään tammikuussa.