Keskustan konkarikansanedustaja ja entinen ministeri Anu Vehviläinen analysoi puolueensa kannatusalhoa ja ottaa osaa keskusteluun, joka on ryöpsähtänyt puheenjohtaja Katri Kulmunin lausunnon jälkeen.

Kulmuni herätti huomiota kommentoituaan Helsingin Sanomille, että ”voi olla, ettei keskusta nouse tästä”. Keskustan tilanne on puhuttanut, sillä puolue sai lauantaina kaikkien aikojen huonoimman tuloksensa HS-gallupissa. Lukema oli 11,1 prosenttia.

Vehviläinen toteaa yhtyvänsä puheenjohtaja Kulmuniin siinä, ettei keskustan uusi nousu ole nyt automaatio, vaan vaatii valtavasti työtä.

”Onko keskustasta vielä 2020-luvun liikkeeksi ja erityisesti, onko ’yleisliikkeelle’ enää kysyntää? Tätä kysyn identiteettipolitiikan vuoksi. Onko ideologia, siis keskusta-aate, sovitettavissa identiteettipolitiikkaan vai ovatko ne toisiaan hylkiviä? En osaa vastata tähän, mutta pelkään ettei sovitustyö ole helppoa”, Vehviläinen kirjoittaa Facebookissa.

Vehviläinen viittaa keskustan missioon vuodelta 2013 ja huomauttaa, että sen jälkeen poliittinen kenttä on muuttunut muun muassa Donald Trumpin presidenttiyden, brexitin, oikeistopopulismin nousun ja kapitalismikritiikin takia. Suuria teemoja nykyisin ovat myös ilmastonmuutos ja maahanmuutto.

”Arvelen, että keskustan on välttämätöntä käydä avoin keskustelu omasta olemuksestaan ja paikastaan 2020-luvun Suomessa. Samalla kun kurotamme eteenpäin, on lähes yhtä tärkeää verestää ymmärrystä keskustan aatteesta ja arvoista. On myös syytä tunnistaa, että viime vuosina käsitys keskustan politiikasta on ehkä näyttänyt ulkopuolisin silmin kovin erilaiselta kuin miten itse olemme sen kokeneet.”

Vehviläisen mukaan keskusta on ollut ”parhaassa iskussaan ja vetovoimassaan silloin, kun sillä on ollut seinät leveällä, katto korkealla, kirkas yhteinen suunta ja hyvä itseluottamus”.

”Loistava historia ei takaa uutta menestystä. Se voi jopa olla taakaksi, jos emme pysty asemoimaan Keskustaa 2020-luvun taajuudelle. Moni meistä korostaa, että olemme maltillinen keskitien puolue. Vierastamme äärimielipiteitä ja mustavalkoisuutta. Silti ehkä moni keskustalainen pohtii sydämessään, että pärjääkö maltilla, sovinnolla ja keskitiellä jatkossa vai jäämmekö tällä metodilla muiden jalkoihin.”

Vehviläinen nostaa esiin keskustan identiteetin ja peräänkuuluttaa omia aloitteita.

”Ei voi olla kirkas vaihtoehto muille puolueille, ellei itse kunnolla tiedä, mitä on. Identiteettiin liittyvät myös itseluottamus ja innostus. On selvää, että hyvä itseluottamus sekä vakuuttava yhteinen innostus näkyy ja kuuluu kauas.”

”Tavoitteenamme on sytytellä uusia valoja, ei sammutella loppuja.”

