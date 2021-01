Oulu on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa. Testejä on tällä viikolla tehty normaalia vähemmän pyhistä ja viikonlopusta johtuen.

Oulu on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa. Tällä viikolla Oulussa tartuntoja on ollut neljä kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla.

”Epäluotettavuutta tilannekuvaan tuo vähäinen testimäärä pyhistä ja viikonlopusta johtuen. Viimeksi näin paljon tartuntoja oli viikolla 50, mutta silloin testattiin huomattavasti enemmän kuin tällä viikolla”, Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo tiedotteessa.

Tänään oululaisilla on todettu seitsemän uutta tartuntaa. Tartuntoja on tullut ilmi vähemmän kuin alkuviikolla. Viikonlopun vähäisemmät testausmäärät vaikuttanevat tulokseen. Tartuntalähteinä ovat kaupungin mukaan olleet perhe, tuntematon ja muut tietty lähde.

Karanteeniin on asetettu tällä viikolla tähän mennessä 303 henkilöä. Tämä on yli neljä kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla. Joukkoaltistumisia on viranomaisten mukaan ollut yksi.