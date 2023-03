Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reserven (Fed) johtokunta on kutsuttu suljetuin ovin pidettävään hätäkokoukseen huomenna maanantaina.

Asiantuntijoiden yleinen arvio on, että kokouksen syynä on Silicon Valley Bankin tilanne. Pankin toiminta ajettiin alas perjantaina.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Fed harkitsee toimia talletuspaon varalle yhdessä muiden amerikkalaisviranomaisten kanssa.

Asiakkaiden talletukset turvataan Yhdysvalloissa yleisesti 250 000 dollariin saakka. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka monilla asiakkailla on SVB-pankissa talletuksia yli talletussuojarajan ja minkä verran.

Uutistoimistojen mukaan sekä Fedin että Yhdysvaltain valtiovarainministeriön edustajat ovat tavanneen kongressiedustajia viikonloppuna Silicon Valley Bankin takia.

”Kysymys, jota Fedin on käsiteltävä, on, kuinka laajasta ongelmasta on kyse. Onko ongelma vain muutamassa pankissa, mikä on valitettavaa, mutta hallittavissa, vai onko kyseessä laajempi asia, joka saattaa olla systeemistä, jolloin heidän on puututtava asiaan ja käytettävä niitä valtuuksia, jotka keskuspankilla on”, entinen kongressiedustaja Barney Frank kommentoi Washington Postille.

Frankilla oli keskeinen rooli uuden lainsäädännön laatimisessa vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen.