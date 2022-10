Venäjä valmistautuu taisteluun Hersonin kaupungista, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedusteluraportissaan.

Venäjän joukot yrittävät todennäköisesti vahvistaa uutta etulinjaa Myloven kylästä länteen ja kiivaat taistelut jatkuvat etenkin linjan länsipäässä, missä Inhuletsjoki ei enää suojaa Venäjän joukkoja, raportti kertoo. Ukrainan eteneminen on vienyt suojan Venäjän joukkojen sivustalta.

Suurin osa alueen joukoista on raportin mukaan aliresursoituja maahanlaskujoukkoja (VDV).

Brittitiedustelun mukaan on todennäköistä, että Venäjän nukkehallinto odottaa taistelujen ulottuvan itse Hersonin kaupunkiin. Raportti pitää todennäköisenä, että nukkehallinto on määrännyt valmistelemaan joidenkin siviilien evakuoimista kaupungista.

Ukrainan eteläinen operaatiojohto on kertonut, että Ukrainan joukot ovat saaneet haltuunsa viisi kylää Pohjois-Hersonin alueella koillisessa.

Venäläishelikopterit alas 18 minuutissa

Ukrainalaisviranomaisten mukaan Ukraina on onnistunut myös ampumaan alas neljä Venäjän taisteluhelikopteria vain 18 minuutissa, uutisoi muun muassa The Telegraph. Tämä tapahtui keskiviikkoaamuna kello 8.40–8.58. Ukrainalaistietojen mukaan kolme syöksyi vihollislinjan taakse.

Kansainvälisessä mediassa uskotaan, että kyse oli kaksipaikkaisista Kamov Ka-52-mallin helikoptereista.

Venäjä on iskenyt Kiovan alueelle Makarivin kaupunkiin kamikaze-lennokeilla, kertoo muun muassa The Guardian paikallisviranomaisten ja mediatietojen perusteella. Kiovan aluekuvernööri Oleksi Kuleba kehotti Telegramissa asukkaita pysymään suojassa. Ukrainan presidentin kanslian apulaispäällikkö Kyrylo Tymoshenko puolestaan kertoi, että iskuja on tehty kriittiseen infrastruktuuriin.

