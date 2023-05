Pörssisähkön hinta oli keskiviikkona ennätyksen halpaa. Fingridin valvomopäällikkö Maarit Uusitalo arvioi, että kyseessä saattaa olla Suomen historiassa ensimmäinen kerta, jolloin koko vuorokauden sähkön hinta on ollut keskimääräisesti negatiivinen – täpärästi, mutta kuitenkin.

”Aikaisemminkin on ollut yksittäisiä tunteja, jolloin sähkön hinta on ollut negatiivinen. Tietääkseni tänään on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun keskihinta jää negatiivisen puolelle”, Uusitalo kommentoi.

Hän kertoo sähkön halpuuden johtuvan kahdesta tekijästä: vesivoimasta ja tuulivoimasta.

”Sähkön halpuus selittyy pitkälti Pohjois-Suomen vesivoimalla ja jokitulvilla. Negatiivinen hinta kertoo sähkön tuotannon ylijäämästä.”

Keskiviikkona oli myös tuulinen päivä, joka lisäsi tuotannon määrää.

Negatiiviset hinnat ovat olleet varsin tuore ilmiö suomalaisilla markkinoilla. Uusitalo arvioi, että niitä alkoi esiintymään vasta viime vuoden aikana. Erityisesti kasvava tuulivoima on aiheuttanut sen, että sähköstä on ylitarjontaa tuulisina päivinä.

Vaikka kuluttajat nauttivat nyt nollahinnoista, sähkön hinnan odotetaan palaavan positiiviselle tasolle lähiaikoina. Muun muassa voimalajokien veden virtaukset ovat alkaneet tulla alaspäin.

Jos on sitonut sähkösopimuksen pörssisähköön, nautti keskiviikkona loppupäivästä ilmaisista kilowateista.

”Itselläni on pörssisähköhinnoiteltu sähkösopimus. Aionkin ainakin miettiä saunomisia ja pyykinpesuja sen mukaan”, Uusitalo sanoi keskiviikkona.

