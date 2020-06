Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo linjaa Iltalehden haastattelussa, että ilmastopäätökset ovat vihreiden ehto hallituksen koossa pysymiselle.

”Jos pysähdytään tai mennään taaksepäin, meidän pitää miettiä vakavasti hallituksessa olemistamme”, Ohisalo sanoo.

Hänen mukaansa syksyllä punnitaan se, onko pääministeri Sanna Marinin (sd) viiden puolueen enemmistöhallituksesta seisomaan oman hallitusohjelmansa takana.

”Ajattelen edelleen niin, että hallituksella on kaksi isoa tarinaa, jotka pitävät hallitusta kasassa. Ensimmäinen on ilmastopolitiikan kokonaisuus ja toinen työllisyyspolitiikka. Kolmanneksi tarinaksi on tullut korona”, Ohisalo sanoo.

Hallitusohjelman kirjaus ilmastopolitiikasta on seuraava: ”Hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja.”

Ohisalo sanoo, että vihreät edellyttää konkreettisten ilmastopäätösten tekemistä syksyllä. Hänen mukaansa vihreiden puoluevaltuuskunta seuraa tarkasti, lunastaako hallitus ilmastolupauksensa vai ei.

Lue seuraavaksi: