Perussuomalaisten Jani Mäkelä on toisen kauden kansanedustaja.

Eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Jani Mäkelä (ps) katsoo, etteivät EU:n elvytyspaketti tai EU:n rahat ylipäätään riitä pelastamaan rahavaikeuksiin ajautuneita eteläisen ja itäisen Euroopan maita.

Perussuomalaiset on vastustanut jättipakettia, jonka puolue haluaa kaataa. Paketista ovat saamassa suuria summia myös esimerkiksi Espanja ja Puola, mutta eniten julkisuudessa on puitu Italian tilannetta.

”On italialaisten asia huolehtia omasta taloudestaan”, Mäkelä sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -juttusarjan haastattelussa.

Juttu jatkuu videon jälkeen. Kansanedustajilta kysytään videolla mm. kauden tärkeintä lakihanketta ja vaikutuksen tehneitä kollegoja hallituksesta ja oppositiosta.

Mäkelän mielestä on selvää, etteivät Suomen tai EU:n rahat ”kerta kaikkiaan mitenkään riitä” pelastamaan esimerkiksi juuri Italian taloutta, joka oli pahoissa vaikeuksissa jo ennen koronaa. Jo silloin oli kyse ”järkyttävistä summista” ja on puhuttu jopa Italian valtion konkurssin uhasta.

Jos Italia romahtaa, se romahtaa, eikä sitä voi Suomi tai EU estää, Mäkelä arvioi.

”Se on sitten euron menoa. Ei siitä mitään muuta seuraa”, Mäkelä sanoo Italiaa uhkaavasta konkurssista.

Hän myöntää, että välillisesti euron hajoamisella olisi ikäviä vaikutuksia myös Suomeen, mutta kysyy, ”miten sellainen systeemi voi jatkua, joka on vaakalaudalla viiden vuoden välein”. Nyt on käsillä koronakriisi, eurokriisi alkoi kymmenisen vuotta sitten ja sen jälkeen oli maahanmuuttokriisi. Joka kerta EU:n säännöt on ”kirjoitettu uudestaan”, Mäkelä huomauttaa.