EU-johtajien neuvottelu komission esittämästä elpymispaketista on odotetusti päättynyt tuloksettomana. Uutistoimistojen mukaan valtiojohtajat tyytyivät kertaamaan maiden kannat asiaan, eikä neuvotteluissa edistytty.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel esittää päättäjille tapaamista kasvokkain heinäkuun puolivälissä. Perjantain kokous toteutettiin videoneuvotteluna.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde varoittivat kokouksessa vakavin sanoin päätösten lykkäämisen seurauksista.

Merkel muistutti EU-päättäjiä siitä, että kyseessä on pahin taantuma sitten toisen maailmansodan.

”Ihmettelen sitä, ovatko kaikki todella ymmärtäneet, kuina paha tilanne on. On koko EU:n ja kaikkien jäsenmaiden etujen mukaista, että sopu elpymispaketista saadaan aikaan kesän loppuun mennessä”, hän painotti.

Merkel kuvaili neuvottelujen olleen rakentavat.

”Vielä on rakennettava paljon siltoja ja vastattava moniin kysymyksiin. Saksa haluaa nopean sopimuksen. Ei ole miten liioiteltua sanoa, että olemme koko Euroopan historian vakavimman taloushaasteen edessä”, hän sanoi toimittajille neuvottelujen jälkeen.

Christine Lagarde puolestaan korosti nopeuden ja uudistusten merkitystä.

”Teillä, Euroopan johtajilla on valta muokata talouden toipumista. Avustuspaketti pitää saada valmiiksi nopeasti ja se on sidottava talousuudistuksiin. Nämä neuvottelut tarjoavat Euroopalle tilaisuuden osoittaa voimansa”, Lagarde sanoi omassa puheenvuorossaan.

Hän varoitti myös markkinoiden reaktiosta, jos EU-päättäjät eivät saa sopua aikaan. Lagarden mukaan EKP tekee kaikkensa estääkseen uuden finanssikriisin, mutta juuri elpymispakettiin kohdistuvat odotukset ovat vahvistaneet euron dollarikurssin tässä kuussa ylimmilleen sitten maaliskuun.

”Euroopan on osoitettava, että se pystyy tekemään päätöksiä. Muuten markkinat reagoivat”, Lagarde sanoi.

Verkkolehti Politicon virkamieslähteet kuvailevat sekä Merkelin että Ranskan presidentti Emmanuel Macronin olleen erittäin päättäväisiä elpymispaketin suhteen.

”Merkel ja Macron tekivät hyvin selväksi, että Saksa ja Ranska ovat samassa linjassa Kreikan ja muiden Etelä-Euroopan maiden kanssa. Myös niukan nelikon ja Suomen vetämä ”punainen linja” on aivan yhtä selvä. Nämä maat haluavat muuttaa paketin jakoa, ehtoja ja takaisinmaksun aikataulua. On hyvin selvää, että edessä on vaikea ja kuoppainen tie”, virkamieslähteet sanovat.

Niin sanottuun niukkaan nelikkoon kuuluvan Ruotsin pääministeri Stefan Löfven arvioi, ettei elpymispaketista saada sopua kesän aikana.

”Paljon on vielä sovittavaa. Näkemykset ovat edelleen aika kaukana toisistaan”, hän kommentoi toimittajille.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi suhtautuu avoimesti jatkotyöhön. Komission ehdotus elpymiskokonaisuudeksi ei Marinin mukaan kuitenkaan ole Suomen hyväksyttävissä sellaisenaan.

”Suomi suhtautuu rakentavasti keskusteluun elpymisvälineestä, sillä Euroopan nopea toipuminen kriisistä on myös Suomen etu. Emme kuitenkaan voi hyväksyä komission esitystä sellaisenaan, vaan siihen tarvitaan muutoksia monilta osin”, Marin kommentoi neuvottelujen jälkeen.