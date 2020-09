Meilahden yläasteella siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin lokakuun alusta. Osa koulun 7.–9.-luokkalaisista siirtyy etäopetukseen viikoksi 7. lokakuuta saakka.

Päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin on tehnyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen perusopetuslain perusteella keskusteltuaan koulun rehtorin sekä sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Meilahden yläasteella on ollut useampi koronatartunta lähipäivien aikana ja koulussa on tällä hetkellä karanteenissa 13 henkilöstöön kuuluvaa ja 64 oppilasta. Koulussa on oppilaita yhteensä 481.

Päätös etäopetukseen siirtymisestä varmistaa opetuksen turvallisen sujumisen. Etäyhteyksiä hyödyntäen opiskelevat luokat 7A, 7B, 8C, 8F, 8H, 8G, 8I sekä 9E. Koulun muut oppilaat jatkavat koululla lähiopetuksessa.

Etäopetuksessa olevat oppilaat ruokailevat koululla porrastetun aikataulun mukaisesti. Karanteenissa oleville oppilaille on varattu ruokapaketit.

Kevään poikkeusoloissa koulut suljettiin Suomessa ja oppilaat siirtyivät etäopetukseen. Nyt Suomen koronaluvut ovat kääntyneet jälleen nousuun.

