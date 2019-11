Infrarakennusalalla työskentelevä Aki Hummasti kertoo Puheenvuoron blogissaan kokemuksistaan Göteborgista. Hummasti kertoo Uudelle Suomelle asuneensa suurimman osan ajastaan Göteborgissa syksystä 2017 lähtien rakennusprojektin vuoksi. Sittemmin projekti saatiin valmiiksi ja nyt Hummasti työskentelee Tukholman pohjoispuolella.

”Välillä vietin siellä pari viikkoa kerrallaan, välillä olin siellä maanantaista perjantaihin”, Hummasti kertoo Göteborgin-ajastaan.

Hummasti kertoo blogissaan majoittuneensa Göteborgissa aluksi vähän milloin missäkin, kun majoituksen hoiti kalustettuja vuokra-asuntoja yrityksille välittävä yritys. Hummasti asui tuolloin myös niin sanotulla no go -alueella, mikä aluksi jännitti häntä.

”Aika pian kuitenkin huomasin, turhaan. Pian naureskelinkin näille Suomen ’sotatanner-puheille’ ja otin tavoitteeksi lenkkeillä iltaisin lävitse kaikki nämä Göteborgin ns. ’no-go-zonet’”, hän kirjoittaa.

No go -alueiksi on alettu kutsua Ruotsin poliisin haavoittuvaisiksi tai altistuneiksi listaamia alueita Ruotsin eri kaupungeissa. Väitetään, että poliisi ei uskaltaisi tai haluaisi mennä näille alueille. Ruotsin poliisi on tosin kiistänyt tämän. Poliisin luokittelussa on kyse ongelmallisista alueista, joilla on rikollisuutta ja huono-osaisuutta ja luottamus poliisiin on heikko.

Hummasti kertoo lenkkeilleensä lähes kaikilla tällaisilla alueilla Göteborgissa.

”En nyt tarkkaan osaa sanoa ulkona viettämääni aikaa, mutta useissa sadoissa tunneissa se lasketaan, iltaisin ja usein pimeällä, osa toki myös keskusta-alueella tai Etelä-Göteborgissa, joka on sosioekonomisesti paremmassa asemassa. Pelottiko? Ei kertaakaan. Jouduinko ongelmiin? En kertaakaan. Huudeltiinko tai uhkailtiinko? Ei kertaakaan. Näinkö poliiseja pimeällä näillä alueilla? Usein”, hän kirjoittaa.

Hummasti toteaa, että varmasti näillä alueilla on pahojakin ongelmia, mutta ne eivät ole sotakortteleita, joissa ei uskaltaisi liikkua.

”En välttämättä itse haluaisi asua niillä alueilla. Eivät ne mitään unelmalähiöitä ole”, Hummasti sanoo.

”On kuitenkin valitettavaa, että Suomessakin leviää näitä: no-go-zone listoja, huolimatta alueiden pahoista ongelmista, ne eivät anna oikeaa kuvaa alueista”, Hummasti kirjoittaa todeten, että Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaan hän ei ota kantaa.

Hummastin mielestä Göteborgin ongelmalähiöitä voi verrata esimerkiksi Helsingin Kontulaan, vaikkakin ongelmat ovat hänen mielestään Ruotsissa suurempia.

Iltalehti kirjoitti tällä viikolla Göteborgin Biskopsgårdenin lähiöstä. Jutusta käy ilmi, että ongelma-alueilla asukkaiden luottamus poliisiin on heikkoa. Iltalehden mukaan Göteborgissa saatiin selvitettyä vain noin joka neljäs kuolemaan johtanut jengiampuminen vuosina 2011–2018. Tästä huolimatta alueen poliisipäällikkö Jörgen Thorén sanoo Iltalehdelle, että tilanne on poliisin hallussa.

