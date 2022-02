Entinen opetusministeri, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa arvostelee Puheenvuoron blogissaan voimakkaasti tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) lausuntoja korkeakoulupolitiikan linjanmuutoksesta.

Kurvinen vastasi viikonloppuna MTV:n haastattelussa muun muassa yliopistojen hallitusten puheenjohtajien kannanottoon, jossa pelätään, että tiedeministerin aluepolitiikan myötä korkeakoulut ovat jatkossa yhä pienempiä eivätkä pysty pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa.

”Nämä yliopistojen hallitusten puheenjohtajat, jotka allekirjoittivat tämän kannanoton, eivät mielestäni tiedä, mistä he puhuvat. Se kannanotto oli mielestäni aika naurettava”, Kurvinen kommentoi.

Sarkomaa pitää lausuntoa ”historiallisen ylimielisenä”.

”Ministeri Kurvisen ja koko hallituksen on syytä tehdä korjausliike korkeakoulu- ja tiedepolitiikan linjaansa. Hallitus on sopinut rajuista leikkauksista tieteen ja tutkimuksen määrärahoihin. Lisäksi yliopistollisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusrahoitus on aluehallintouudistuksessa jätetty ratkaisematta. Tämä on täysin vastoin hallituksen lupaukselle nostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitustaso 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Koko hallituksen on syytä kuunnella ja kunnioittaa korkeakoulujen ja tieteentekijöiden ääntä sekä näkemyksiä”, hän kirjoittaa Puheenvuorossa.

Sarkomaan mukaan hallitus on tiederahoituksen leikkauksella murentamassa Suomen tieteen tekemisen, korkean osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perustaa.

“Korkeakoulujen aloituspaikkojen harkittu lisääminen on perusteltua. Vakava huoli on sen sijaan se, ettei hallitus ole osoittanut vastaavia pysyviä määrärahoja”, hän sanoo.

Kurvinen vastasi Sarkomaalle sunnuntaina Twitterissä.

”Mitä ihmettä Sari meinaat? Taitaa keulia mopo nyt kokeneella ex-ministerillä pahasti. Kaikkea se oppositio teettää.”

Sarkomaa vastaa kantavansa huolta edessä olevista tiedeleikkauksista.

”Kysyn pitääkö hallitus kiinni parlamentaarisesta T&K-sovusta, että leikkaamisen sijaan tutkimusmäärärahoja lisätään? Tutkimus on kasvun ja hyvinvoinnin supersiemen.”

Sarkomaa korostaa blogissaan, että hallituksen velvollisuus on löytää kevään kehysneuvotteluissa valtion talouden määrärahakehyksien sisältä rahoitus tieteelle ja tutkimukselle.

”On välttämätöntä saada hallituspuolueilta vastauksia. Onko hallitus sitoutunut omalla vahtivuorollaan parlamentaariseen sopuun siten, että rahoitustasoa nostetaan yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi? Aikooko tiedeministeri esittää lisärahoitusta tieteelle ja tutkimukselle vuoden 2023 valtion talousarvioon? Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, ettei leikkauksia tieteestä tehtäisi.”

Tiedeministerin on Sarkomaan mukaan myös nähtävä, että Suomen koulutusjärjestelmä on jo tätä nykyä alueellisesti erittäin kattava eikä korkeakoulutus ole lähipalvelu.

“Korkeakoulutuksen laadusta ei pidä tinkiä hajauttamisen kustannuksella. Ilman korkealaatuista tutkimusta ei ole talouskasvua. Se on myös kaiken osaamisen perusta. Korkeatasoinen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta on perusta Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille tulevaisuudessa eikä sitä tule vaarantaa. ”