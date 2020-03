Vaikein tilanne on Lombardian maakunnassa ja sen sisällä etenkin Milanon lähellä sijaitsevassa Bergamon kaupungissa.

Pahin kriisialue. Vaikein tilanne on Lombardian maakunnassa ja sen sisällä etenkin Milanon lähellä sijaitsevassa Bergamon kaupungissa.

Italiassa oli sunnuntai-iltana 20 603 koronavirukseen sairastunutta. Uusia tapauksia on vuorokauden aikana todettu 2 853. Koronaan on menehtynyt 1 809 ihmistä, määrä on 368 suurempi kuin lauantaina.

Vaikein tilanne on Lombardian maakunnassa ja sen sisällä etenkin Milanon lähellä sijaitsevassa Bergamon kaupungissa. Lombardiassa on tällä hetkellä lähes 14 000 sairastunutta, joista tehohoitoa tarvitsee 757.

”Joudumme intuboimaan yli seitsemän ihmistä päivässä ja teemme juuri nyt töitä tauotta. Jos tapaukset kasvavat tätä tahtia Bergamossa, kestämme enää hyvin vähän”, bergamolaisen Giovanni XXIII -sairaalan anestesialääkäri Ivano Riva kommentoi uutistoimisto Ansalle.

Hän arvioi, että hengitysvaikeuksien takia tehohoitoa tarvitsee 50 kertaa normaalia suurempi määrä potilaita.

Viikonlopusta osattiin odottaa vaikeaa, sillä ennen alkuviikosta määrättyjä liikkumisrajoituksia italialaisia oli sankoin joukoin liikkeellä vielä viime viikonloppuna. Heidän tartuntansa näkyvät tilastoissa nyt, sillä italialaisten asiantuntijoiden mukaan koronaviruksen itämisaika on 4-7 päivää.

Samaan aikaan viranomaisilla on myös hyviä uutisia. Ensimmäisillä tartunta-alueilla, josta koronavirus alkoi Italiassa levitä kolme viikkoa sitten ei edelleenkään ole uusia tartuntoja. Myös toipuneiden määrä kasvaa koko ajan.

”Toipuneita on nyt 2 335, eli 369 ihmistä enemmän kuin eilen”, Italian hätätilaorganisaation johtaja Angelo Borrelli kertoi hetki sitten tiedotustilaisuudessa.

