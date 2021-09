Verohallinto on määrännyt noin 200 henkilölle veronkorotusta useamman osakesäästötilin avaamisesta viime vuonna. Verottaja kertoo, että veronkorotuksesta voi hakea vapauttamista, jos ylimääräisen tilin on avannut epähuomiossa.

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina opiskelijasta, joka oli saamassa 10 000 euron veronkorotuksen avattuaan vahingossa kaksi osakesäästötiliä.

Lain mukaan Verohallinnon on määrättävä veronkorotusta, jos henkilöllä on useampi kuin yksi osakesäästötili. Veronkorotuksen määrä on 10 euroa päivässä kutakin osakesäästötiliä kohden. Verottajan mukaan sanktion tavoitteena on poistaa väärinkäytöksiä: yhdelle osakesäästötilille voi sijoittaa enintään vain 50 000 euroa rahaa.

”Automaattisesti veronkorotuksia ei kuitenkaan kaikilta poisteta”

Verottaja toteaa, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan osa kahden osakesäästötilin omistajista on avannut useamman tilin epähuomiossa eikä niille välttämättä ole sijoitettu rahaa.

Johtava veroasiantuntija Raili Knuutinen kertoo, että jos toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa, kannattaa veronkorotuksesta vapauttamista hakea. ”Automaattisesti veronkorotuksia ei kuitenkaan kaikilta poisteta. Molemmat tilit eivät ole saaneet olla käytössä, ja syy kahden tilin perustamiselle pitää olla erehdys tai väärinymmärrys, Knuutinen sanoo.

Verosta voi hakea vapautusta, kun vuoden 2020 verotus on päättynyt.

Verohallinto kertoo lähettävänsä aiheesta kirjallisen toimintaohjeen henkilöille, joiden toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa.

Vuoden 2020 mahdollinen jäännösvero eli mätky pitää verottajan mukaan maksaa, vaikka olisi hakenut verosta vapauttamista.

Osakesäästötilin sisällä voit ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, ettei arvopapereiden yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun tililtä nostetaan rahaa. Osakesäästötilin avaaminen tuli mahdolliseksi viime vuoden alussa.

