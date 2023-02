”Nykyinen voimassa oleva laki on yli 30 vuotta vanha. Seuraava lakiuudistus ei voi odottaa kymmeniä vuosia, vaan uudistusten valmistelu on käynnistettävä jo tulevalla vaalikaudella”, sanoo vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko. Arkistokuva.

Eläinten hyvinvointilaki. ”Nykyinen voimassa oleva laki on yli 30 vuotta vanha. Seuraava lakiuudistus ei voi odottaa kymmeniä vuosia, vaan uudistusten valmistelu on käynnistettävä jo tulevalla vaalikaudella”, sanoo vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko. Arkistokuva.

Eläinten hyvinvointilaki. ”Nykyinen voimassa oleva laki on yli 30 vuotta vanha. Seuraava lakiuudistus ei voi odottaa kymmeniä vuosia, vaan uudistusten valmistelu on käynnistettävä jo tulevalla vaalikaudella”, sanoo vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko. Arkistokuva.

Suomen eläinsuojelulain tilalle on tulossa uusi eläinten hyvinvointilaki, jota koskeva mietintö on valmistunut eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Lakimuutos parantaa sekä tuotantoeläinten että lemmikkieläinten hyvinvointia ja kiinnittää aiempaa enemmän huomiota luonnonvaraisten eläinten hoitoon, kun lajille olennaiset käyttäytymistarpeet huomioidaan entistä paremmin ja kaikissa kivuliaissa toimenpiteissä tulee huolehtia kivunlievityksestä.

Tuotantoeläinten hyvinvointia parannettaessa valiokunta muistuttaa, että huomioon tulee ottaa Suomen kotieläintuotannon toimintaedellytykset ja ruokaturva eikä vaatimusten kiristyminen saa johtaa siihen, että Suomeen tuodaan enemmän eläinperäisiä elintarvikkeita maista, joissa eläinten kohtelulle on alhaisemmat vaatimukset.

Valiokunta yhdisti lakiesityksen käsittelyyn useita laki- ja toimenpidealoitteita sekä kansalaisaloitteen otsikolla ”Kissakriisi hallintaan”. Valiokunta katsoo, että kansalaisaloitteessa ehdotetut lainsäädännön muutokset ovat perusteltuja ja tulevat toteutumaan nyt käsittelyssä olevan eläinten hyvinvointilain ja eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain nojalla annettavan kissoja koskevan asetuksen myötä.

”Valiokunta toteaa, että nykyinen eläinsuojelulaki ja sen nojalla annetut lukuisat asetukset ovat monelta osin vanhentuneet ja yhteiskunnallinen käsitys eläinten asemasta ja suojelutarpeesta muuttunut, kun lisääntynyt tutkimustieto on antanut mahdollisuuksia ottaa eläinten lajikohtaisia erityispiirteitä entistä paremmin huomioon. Valiokunta pitääkin erittäin tärkeänä, että eläinsuojelulaki päivitetään nyt vastaamaan paremmin viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana saatua tieteellistä tutkimustietoa eläimille keskeisistä käyttäytymistarpeista”, valiokunnan tiedotteessa todetaan.

”Uudessa lainsäädännössä otetaan askel kohti kokonaisvaltaisempaa eläinten hyvinvoinnin edistämistä muuttamalla laki eläinten hyvinvointilaiksi. Valiokunnan mukaan lain tarkoitukseksi asetettava eläinten kunnioituksen lisääminen ja hyvinvoinnin edistäminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita. Eläimet ovat tuntevia olentoja, joilla on fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita sekä kyky tuntea positiivisia ja negatiivisia tuntemuksia. Eläin on arvokas sinällään riippumatta sen välinearvosta ihmiselle.”

Valiokunta ehdottaa lakiesitykseen kahta muutosta perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella. Mietintövaliokunta nosti eläinsuojelutarkastusten kynnystä sekä salli eläinten rituaaliteurastuksen ilman tainnutusta. LUE LISÄÄ:

Keskustan Kalmari tyytyväinen

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) on ”erittäin tyytyväinen”, että pitkään valmistelussa ollut laki saadaan nyt viimein vietyä maaliin. Uuden lain valmistelut aloitettiin yli kymmenen vuotta sitten ja laki oli tarkoitus saada valmiiksi jo edellisellä vaalikaudella, mutta esitys raukesi eduskuntatyön loppuessa.

Kalmari listaa tiedotteessaan esityksen tuomia uudistuksia: Jatkossa esimerkiksi koirien ja kissojen pentutehtailuun ja -kauppaan puututaan muun muassa kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin seuraavan kahden kuukauden kuluessa. Nisäkkäillä ja linnuilla tulee jatkossa olla jatkuvasti vettä saatavilla. Olemassa olevia parsinavetoita voidaan hyödyntää lypsylehmien ja -hiehojen pidossa käyttöikänsä loppuun saakka, mutta uusia parsinavetoita ei saa rakentaa. Jaloitteluvelvoitetta pidennetään 60 päivästä 90 päivään vuodessa.

LUE MYÖS Eläinten kivunlievitys tulossa lakiin – Hallitus haluaa suitsia pentutehtailua ja kieltää uudet porsitushäkit

Uusien porsitushäkkien rakentaminen kielletään sikaloissa ja tiineytyshäkeistä luovutaan 12 vuoden siirtymäajalla. Lisäksi sikojen kirurginen kastraatio kielletään 12 vuoden siirtymäajalla.

Uusista velvoitteista aiheutuvat kustannukset tullaan luvatulla tavalla kompensoimaan, Kalmari korostaa. Hänen mielestään on välttämätöntä, että siirtymäajat ovat riittävän pitkiä, jotta tiloilla on mahdollista sopeutua muutoksiin.

Vihreiden Pitko: ”Laiha kompromissi”

Vihreitä valiokunnassa edustava Jenni Pitko pitää lakiuudistusta tarpeellisena, mutta erittäin riittämättömänä. Laki tuo kuitenkin mukanaan myös merkittäviä parannuksia, jotka on Pitkon mukaan hyvä saada tehtyä, vaikka moni asia jää vielä odottamaan tulevia lakiuudistuksia.

”Tunnelmani tämän lain osalta ovat vahvasti ristiriitaisia. Nykyinen voimassaoleva laki on rajusti jäljessä aikaansa ja tälle päivitykselle on vakava tarve. Joistakin parannuksistaan huolimatta laki on kuitenkin laiha kompromissi, jonka myötä suuria uudistustarpeita lakiin jää edelleen”, vihreän eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Pitko painottaa tiedotteessa.

Hyviä uudistuksia laissa ovat esimerkiksi jatkuvan vedensaannin vaatimus, porsaiden kirurgisesta kastraation kieltäminen ja kivunlievitys sekä eläinten jalostuksen tarkempi sääntely, Pitko katsoo. Vaille riittävää huomiota jäävät muun muassa häkkikasvatuksen ja turkistarhauksen jatkuminen todella pitkien siirtymäaikojen takia. Pitko huomauttaa, että myös perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota pitkiin siirtymäaikoihin.

”Yritimme lyhentää siirtymäaikoja valiokuntakäsittelyssä, mutta valmiutta siihen ei valiokunnalta löytynyt. Nykyiset ovat liian pitkiä ja eläinten kärsimys jatkuu tarpeettomasti monien vuosien ajan”, Pitko linjaa.

”On hyvä, että uusien eläinten liikkumista rajoittavien rakennelmien rakentaminen kielletään, mutta aidosti eläinystävällistä olisi kieltää kaikki häkit ja rajoitteet, ei vain uusien rakentaminen. Mitä tulee turkistarhaukseen, on aika ajanut siitä ohi ja siitä tulisi luopua. Valitettavasti tässä yhteydessä siihen ei vielä päästy.”

Lain puutteet jättävät paljon toivomisen varaa parannuksista tuleville hallituksille, Pitko katsoo ja ilmaisee pettymyksensä myös perustuslakivaliokunnan edellyttämiin muutoksiin, joista nähtiin eduskunnassa poikkeuksellinen kuvio. Seuraavan uudistuksen valmistelu on käynnistettävä jo tulevalla vaalikaudella, hän vaatii.

LUE HARVINAISESTA KUVIOSTA LISÄÄ: