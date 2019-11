Postilakon ratkaisut on haettava sieltä, missä ongelmat ovat syntyneetkin, totesi Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg sunnuntai-iltana. Media-alan työnantajaliitto oli joutunut syntipukiksi Postin kiistan uudessa käänteessä, kun se hylkäsi erillistyöryhmän ratkaisuesityksen Postin pakettilajittelijoiden tes-siirrosta.

Holmberg muistutti, että pakettilajittelijoiden siirtäminen Medialiittoon kuuluvaan tytäryhtiö Posti Palveluihin ”on ollut Postin oma liiketoimintapäätös”.

”Jos päätös koetaan huonoksi, sen voivat purkaa vain sen tekijät. Postin johdon, hallituksen ja valtio-omistajan on kannettava nyt itse vastuu päätöksistään. Postilakon ratkaisut on haettava sieltä, missä ongelmat ovat syntyneetkin”, Holmberg korosti tiedotteessa.

Posti on toistuvasti ilmoittanut, että se ei aio perua pakettilajittelijoiden siirtoa PAU:n työehtosopimuksesta Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen. Posti- ja logistiikka-alan työntekijäliitto PAU puolestaan on ilmoittanut, että tes-siirron peruminen on edellytys Postin työkiistan kokonaisratkaisulle ja siten Suomen taloutta haittaavan tukilakkoaallon väistymiselle.

Katseet ovatkin nyt alkaneet kääntyä valtionyhtiön omistajaan eli valtioon ja sitä kautta pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitukseen. Jopa hallituspuolueen riveistä väläytetään nyt potkuja Postin hallitukselle.

"Toivottavasti valtion omistajaohjaus käärii hihat. Jos Postin hallitus ei vihdoin peru TES-siirtoa, jäänee vaihtoehdoksi vaihtaa Postin hallitus”, tviittaa Vasemmistoliiton kansanedustaja, Postin hallintoneuvoston jäsen Pia Lohikoski.

Hallitus. Postin hallitus on tukenut toimivan johdon tes-ratkaisua. Kuvassa hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola. Kuva: MEERI UTTI

Myös Turun yliopiston oikeustieteen professori Seppo Koskinen pitää Länsiväylän haastattelussa Postin hallituksen vaihtoa parhaana ratkaisuna tilanteeseen.

”Näyttää siltä, että paras ratkaisu olisi se, että Postin hallitus eroaisi kokonaan, jolloin menetetty luottamus saataisiin työnantajan suunnalle palautumaan”, Koskinen sanoo lehdelle.

Postipallo on pääministeri Rinteellä, kirjoittaa myös entinen perussuomalaisten ja sinisten kansanedustaja, Espoon kaupunginvaltuutettu Simon Elo blogissaan.

”Suomen valtio on Postin omistaja, joka voi halutessaan erottaa Postin hallituksen tai antaa sen ratkaisulle selkeän tukensa”, Elo kirjoittaa.

Vasemmistoliiton pää-äänenkannattaja Kansan Uutiset antaa kovaa kritiikkiä omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd) ja vaatii valtio-omistajalta reippaita toimia.

”Omistajaohjausministeri Sirpa Paateron toiminta asiassa on ollut hapuilevaa ja se syö koko hallituksen uskottavuutta tilanteen pitkittyessä ja mutkistuessa. Kun asiassa ei muuten päästä eteenpäin, on omistajan puututtava Postin toimintaan ja siinä yhteydessä vaihdettava myös Postin hallitus. Muuten koko Suomi seisoo yhden työnantajaliiton jääräpäisyyden takia”, Kansan Uutiset kirjoittaa.

Antti Rinne kertoi sunnuntaina, että Posti yllätti valtio-omistajan ja hallituksen ilmoittaessaan 700 pakettilajittelijan siirrosta samaan aikaan, kun omistajaohjausministeri aikoi jäädyttää tilanteen.

