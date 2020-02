Katri Kulmunin mukaan keskusta on sitoutunut dieselin osalta vain indeksikorotukseen ja parafiinisen dieselin tuen poistoon, joista on ilmoitettu aiemmin.

Keskustan puheenjohtaja. Katri Kulmunin mukaan keskusta on sitoutunut dieselin osalta vain indeksikorotukseen ja parafiinisen dieselin tuen poistoon, joista on ilmoitettu aiemmin.

Keskustan puheenjohtaja. Katri Kulmunin mukaan keskusta on sitoutunut dieselin osalta vain indeksikorotukseen ja parafiinisen dieselin tuen poistoon, joista on ilmoitettu aiemmin.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni toppuuttelee puheita dieselpolttoaineen verotuen poistamisesta. Keskiviikon uutisointi Pellervon taloustutkimuksen (PTT) dieselselvityksestä on herättänyt paljon keskustelua, Kulmuni huomioi kirjoituksessaan.

”Kyse on tosiaankin selvityksestä, ei esityksestä. Selvityksen tilasi edellinen hallitus”, Kulmuni kirjoittaa Facebook-sivullaan viitaten otsikoihin hallituksen tilaamasta selvityksestä.

Keskusta tosin oli mukana myös kahdessa edellisessä hallituksessa.

PTT:n tutkimuksen mukaan verotuen poistaminen olisi tehokas päästötoimi, mutta se heikentäisi vientiteollisuuden kilpailukykyä ja aiheuttaisi kansalaisille kustannuksia, jotka mahdollisesti jouduttaisiin kompensoimaan. Selvityksen eri skenaarioiden mukaan dieselpolttoaineen hinta voisi nousta lähes 26 senttiä litralta, mikä nousi myös otsikoihin.

Katri Kulmunin mukaan keskusta ei halua hankaloittaa ihmisten liikkumista etenkään siellä, missä joukkoliikenne ei toimi.

”Olemme sitoutuneet vain indeksikorotukseen ja hyödyttömäksi käyneen parafiinisen dieselin tuen poistoon”, ministeri kirjoittaa viitaten aiempiin päätöksiin.

LUE MYÖS Dieselöljyn verotukea ei leikatakaan 2020 – Näin ministeri Lintilän esikunta selventää polttoainesotkua

”Keskusta haluaa jatkossakin tukea uusiutuvia kotimaisia polttoaineita, kuten biodieseliä ja biokaasua. Pyörien täytyy pysyä pyörimässä!”

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ilmoittaa, että keskusta ”ei hyväksy mitään ihmisten liikkumista rajoittavia ratkaisuja ilmastopolitiikassa”.

”Tulevaisuudessakin Suomessa liikutaan pääosin omalla henkilöautolla. Käyttövoima voi vaihtua esim. biokaasuksi ja biodieseliä ei saa unohtaa.”

PTT:n selvityksessä todetaan, että ympäristönäkökulmasta katsottuna dieselin verotuesta pitäisi luopua, sillä se pienentäisi tehokkaasti dieselin kulutusta ja laskisi näin päästöjä. Suomi on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin liikenteessä.

Dieselpolttoaineen verotuki on dieselin energiasisältöveron alennus, jonka suuruus on 25,95 senttiä litraa kohden. Sen tarkoituksena on tukea vientiteollisuutta ja hyötyliikennettä. Dieselautojen yksityiskäyttäjiltä peritään käyttövoimaveroa, jotta he eivät hyötyisi alennuksesta.

Marinin hallituksen ohjelmassa todetaan hallituksen etsivän ratkaisuja, jotka nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana.

”Jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään”, ohjelmassa todetaan.

LUE MYÖS: