Mirva Merimaan mukaan korona on iskenyt rajusti myös Merimaan suvun liiketoimintaan: Ruisrockin liikevaihto on tänä vuonna nolla, Tavastia -klubin liikevaihdosta on lähtenyt kymmenen miljoonaa euroa ja Tiketiltäkin kaksi. ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa Merimaa kertoo, että hänen on ollut vaikea turvautua yhteiskunnan tukeen.