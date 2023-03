Ruotsin suurin eläkeyhtiö Alecta on joutunut myrskyn silmään, kun Yhdysvalloissa viranomaiset ajoivat alas Silicon Valley Bankin (SVB) perjantaina.

”Meidän täytyy nyt pohtia, mitä olemme tehneet väärin – jos me nyt olemme tehneet jotakin väärin. Tätä meidän täytyy todella pohtia”, sanoo Alectan toimitusjohtaja Magnus Billing Dagens industrin haastattelussa.

Alecta oli vuodenvaihteessa SVB:n neljänneksi suurin omistaja noin 4,5 prosentin omistusosuudella, kun suurin omistaja, sijoitusyhtiö Vanguard Group, omistaa 10,9 prosenttia pankista. Ruotsissa Alecta toimii varainhoitajana 2,6 miljoonalle ruotsalaiselle asiakkaalle.

Monen kasvuyhtiön pankkina toiminut Silicon Valley Bank ilmoitti torstaina pyrkivänsä keräämään kaksi miljardia dollaria lisää pääomaa. Se sai pankin osakekurssin romahtamaan 60 prosentilla. Perjantain ennakkokaupassa osakkeen arvo laski uudet 60 prosenttia, kunnes pörssi keskeytti kaupankäynnin yhtiön osakkeella.

SVB:n pääomittamissuunnitelmat eivät onnistuneet ja pankki etsi itselleen ostajaa, kunnes viranomaiset vihelsivät pelin poikki.

Alecta osti ensimmäisen kerran SVB:n osakkeita vuonna 2019. Viime vuoden aikana se on lisännyt omistustaan tasaisesti jokaisena vuosineljänneksenä. Samalla myös SVB:n osakekurssi laski tasaisesti. Toimitusjohtaja Billing kertoo, että yhteensä Alecta on allokoinut noin 8 miljardia kruunua (nykykurssilla noin 700 miljoonaa euroa) SVB:hen.

”Tämä on ollut meille hyvä sijoitus, mutta nyt meillä on tämä tilanne”, hän sanoo.

(Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.)

Myrskyn silmässä. Alectan toimitusjohtaja Magnus Billing sanoo, että Silicon Valley Bank on ollut hyvä sijoitus. ”Nyt tilanne on toinen”, hän myöntää. Kuva: evelina carborn

Billing kuitenkin korostaa, että Alectan osakeportfolion arvo on noussut tänä vuonna 33 miljardia kruunua eli noin 2,9 miljardia euroa.

”Asiakkaiden näkökulmasta syytä huoleen ei ole. Tämä ei vaikuta ollenkaan – tai vain marginaalisesti – rahoitusasemaamme. Vakavaraisuusasteemme on yhä 210 prosenttia”, Billing korostaa DI:lle.

Ruotsissa kohua Alectan ympärillä on nostattanut se, että eläkeyhtiö on panostanut Silicon Valley Bankiin ja kahteen muuhun amerikkalaiseen erikoistuneeseen nichepankkiin – Signature Bankiin ja First Republican Bankiin – samaan aikaan, kun se on myynyt omistuksensa kahdessa perinteisessä ruotsalaispankissa, Swedbankissa ja Handelsbankenissa. Handelsbankenissa Alecta oli omistajana 71 vuoden ajan.

Alecta myös painottaa, että sen osakesalkussa on kerrallaan noin satakunta yhtiötä, jotta se voi syventyä niihin myös omistajana.

Perjantain aikana kolmen amerikkalaisen nichepankin osakekurssit laskivat niin, että Alectan osakesalkusta suli laskennallisesti 8 miljardia kruunua eli noin 700 miljoonaa euroa. Eläkeyhtiössä on tapahtunut henkilöstömuutoksia niin, että käytännössä Billing vastaa tänä päivänä osakesijoituksista.

”En halua kommentoida, mitä teemme, mutta luonnollisesti nyt on intensiivinen työ käynnissä”, Billing sanoo.

Hänen mukaansa koko tapaus on ”tylsä, emmekä halua olla mukana tällaisessa”.