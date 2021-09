Keskustan kansanedustajat hehkuttavat hallituksen budjettiriihen ilmastoväännön tulosta.

”Vihreiden kovat puheet perälaudoista eivät toteutuneet”, sanoo kansanedustaja Joonas Könttä tiedotteessaan.

”Onneksi vihreät tulivat nyt keskustan linjoille ja luopuivat vaatimuksistaan yön yli nukuttuaan”, hän myös viestittää.

Keskustan kansanedustajat Mikko Kärnä ja Tuomas Kettunen katsovat keskustan torjuneen ”riihen alla ja riihessä esitetyt todellisuudesta irrallaan olevat vaatimukset liikenteen ja lämmityksen kansallisesta päästökaupasta, lentoverosta, polttoaineiden veronkorotuksista, öljylämmityksen kieltämisestä, maatalouden energiaveronpalautuksen poistosta, lihaveroista, turvepeltojen kieltämisestä ja pellonraivausmaksuista”.

Keskustan Könttä katsoo, että ”perälautana on nyt ilmastopolitiikkaa arvioiva seurantaryhmä, jota voi toki vahvistaa myös parlamentaarisella työryhmällä tai vaikka komitealla”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sen sijaan puhuu tieteen roolista perälaudassa.

”Ilmastotoimien riittävyyden turvana on vaatimuksestamme myös vahva perälautakirjaus, jonka mukaan lisätoimiin ryhdytään jo maaliskuussa, mikäli tiede osoittaa, että riittävät toimet eivät ole koossa”, Andersson tviittaa.

”Hallitus päätti pitkän listan ilmastotoimista, joiden vaikuttavuudesta tehdään vielä tarkka tieteellinen analyysi. Jos toimet eivät riitä, päätetään keväällä lainsäädännölliset lisätoimet”, tviittaa vihreiden Jenni Pitko.

Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Emma Kari toteaa suoraan, että ilmastotoimien arvioinnissa on mukana Ilmastopaneeli.

”Toimien riittävyyden arvioivat tutkijat & Ilmastopaneeli”, Kari tviittaa.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) tviittaa:

”Tulemme vielä katsomaan paketin läpi yhdessä asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa ja tekemään tarvittaessa talous- ja lainsäädäntöpäätöksiä. Ilmastopolitiikan tulee perustua tieteeseen.”

Keskustassa näyttää siis olevan haluja tuoda arviointiin mukaan poliitikkoja, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto puhuvat tiedemiesten arvioinnista.

Viestinnällinen ero on kiinnostava, sillä Suomen ilmastopaneeli jätti hallitukselle budjettiriihen alla muistion, jossa on esillä kansallinen päästökauppa perälautana. Kansallinen päästökauppa, jonka torjumiseen keskusta on siis nyt tyytyväinen, on siis vahvasti ollut aiemmin Ilmastopaneelin agendalla.