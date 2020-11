Näyttää siltä, että jälleen yksi jo tupoajalta periytyvä palanen on jäämässä pois työmarkkinoilta.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta kertoi tänään blogissaan, että yksityinen työnantajapuoli haluaa lakkauttaa tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan, eli tukuseton.

”Edellytyksiä jatkolle ei näin ole”, Kaukoranta sanoo Kauppalehdelle.

Toki viime kädessä esityksen toimikunnan jatkosta tekee valtioneuvostolle valtiovarainministeriö, mutta toimikunnan alkuperäinen ajatus katoaa, jos joku osapuoli jää siitä pois.

Viime vuosina tukuseto on jäänyt taustalle, mutta sillä on pitkät perinteet. Tukuseto on perustettu vuonna 2008, mutta sen juuret ulottuvat paljon pidemmälle. Se on vuonna 1972 perustetun tulopoliittisen selvitystoimikunnan suora seuraaja.

Nykyään tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tehtävänä on laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia kansantalouden sekä tulojen ja kustannusten kehityksestä. Näkemykset selvitystoimikunnan raporttien hyödyllisyydestä ovat jakautuneet.

Tukuseto on ollut kuitenkin instituutio, jossa on luotu yhteistä talouden tilannekuvaa.

Työnantajapuolen halua lakkauttaa tukuseto Kaukoranta pitää jatkumona viime vuosien kehitykselle. Kehitykseen liittyy esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton päätös haudata tupot muutamia vuosia sitten.

”On tällainen suuntaus, että vanhaan vakiintuneeseen työmarkkinajärjestelmään kuuluvia asioita yksi kerrallaan ajatetaan alas”, Kaukoranta sanoo.

Kaukoranta näkee työnantajapuolen toiminnan aika lyhytnäköisenä, koska eri elementeillä voidaan tukea sellaista koordinaatiota, mikä on myös työnantajapuolen kannalta hyvä asia.

Työmarkkinat liikkeessä

Suomalaisten työmarkkinoiden rakenteista puhutaan varmasti paljon tulevan vuoden aikana. Tuleva vuosi näyttää kuinka laajat vaikutukset koko työmarkkinakenttään Metsäteollisuus ry:n irtautumisella työehtosopimustoiminnasta on. Metsäteollisuudessa työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.

Muissa työnantajajärjestöissä ja ay-liikkeessä pohditaan seuraavia askelmerkkejä. Koronakriisin jälkeen kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen on olennaisen tärkeää.

Yksi keskustelun aihe on, miten kustannuskilpailukyvystä koko kansantalouden tasolla voidaan huolehtia mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa.

Kaukorannan mielestä vientivetoisessa maassa on selvä tarve koordinoidulle työmarkkinamallille.

”Siinä on isot riskit, jos palkanmuodostusta lähdetään vahvasti hajauttamaan, niin kuin työnantajat määrätietoisesti tekevät, se on jollain tapaa ristiriidassa koordinaation kanssa”, Kaukoranta sanoo.

Hänen mielestä on tarve instituutioille, jotka palkkakoordinaatioon ohjaavat. Kaukoranta esittää, että yksi vaihtoehto olisi viedä tukuseton vanhaa roolia ja laajempaa vastuuta ruotsalaistyyppisestä palkanmuodostusraportista valtakunnansovittelijan toimistolle.

