Hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on huolestunut puheista, joiden mukaan vanhuspalveluiden tilannetta voitaisiin korjata luopumalla laadun parantamisesta.

Hän muistuttaa, miksi niin sanotusta hoitajamitoituksesta on päätetty. Taustalla oli julkisuuteen pulpahtanut hoivakriisi ja vanhustenhuollon karu arki.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään nykyisin laissa. Siirtymäajan on ollut määrä päättyä 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen laskennassa on ollut määrä ottaa huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

Suomessa pahaksi äityneen henkilöstöpulan takia julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, tulisiko hoitajamitoitusta jollain tapaa höllentää.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset edustajat, valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sekä kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu vaativat viime viikolla harkitsemaan

Väläytys kotihoidosta

Andersson sanoo nyt, että hänen kotiseudullaan Turussa on jo pitkään kärsitty henkilöstöpulasta ja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula nousee nyt esiin joka puolella.

”Monet kantavat ymmärrettävästi huolta erityisesti vanhuspalveluiden tilanteesta. On huolestuttavaa, että useissa puheenvuoroissa ratkaisuehdotukseksi on nostettu esille vanhustenhuollon laadun parantamisesta luopuminen. Pidän tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö arvioi esimerkiksi eri ammattilaisten roolia ja työnjakoa, jotta hoitajat voivat keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön”, Andersson kirjoittaa

”Pitää kuitenkin muistaa, että hoitajamitoituksen tiukentamisesta on päätetty siksi, että emme ole pystyneet takaamaan inhimillistä ja riittävän laadukasta hoitoa kaikille Suomen ikäihmisille. Lainsäädäntöuudistus on myös ollut tärkeä viesti alan ammattilaisille: päättäjät ovat tiedostaneet työtaakan epäinhimillisen määrän ja ryhtyneet toimiin sekä ikäihmisten hoivan että työolojen parantamiseksi. Samanlaisia lainsäädäntöuudistuksia tarvittaisiin kipeästi myös kotihoidossa.”

Hoitajamitoituksesta on toistaiseksi siis säädetty vain tehostetussa iäkkäiden palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja mitoituksen laajentamisesta kotihoitoon on käyty ajoittain keskustelua.

”Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstövoimapula johtuu alan työvoimatarpeen kasvusta kun väestö ikääntyy, yhdistettynä alan liian heikkoon vetovoimaan, kun vuosikaudet on tehostettu, säästetty ja nipistetty. Ongelmat, jotka liittyvät työolojen ja palkkauksen puutteisiin, eivät ole ratkaistavissa muutoin kuin työoloja ja palkkausta parantamalla”, Andersson sanoo.

”Tämä tulee olemaan tulevien hyvinvointialueiden tärkeimpiä tehtäviä. Ensinnäkin on varmistettava, että siirtyminen uuteen organisaatioon sujuu mahdollisimman kitkattomasti. Helsingin palkkasotku osoittaa, miten kohtuuttomiin tilanteisiin pelkästään uuteen palkkajärjestelmään siirtyminen voi johtaa. Sellaiseen ei missään nimessä ole varaa uusilla hyvinvointialueilla tilanteessa, jossa työvoimapula jo valmiiksi on huutavaa.”

Anderssonin mukaan on selvää, että koulutusmäärien lisääminen ei auta, jos alan vetovoima ei ole kunnossa.

”Hallitus on käyttänyt yli 130 miljoonaa euroa lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi tämän hallituskauden aikana. Sillä pystytään kouluttamaan 5000 lähihoitajaa enemmän. Hoiva-avustajia on mahdollista kouluttaa jo nyt, mutta määrän kasvun esteenä on nähty tehtävän hyvin pieni palkka. Palkkaukseen, työoloihin ja koulutukseen on siis panostettava samanaikaisesti, muuten emme saa hoidettua velvollisuuksiamme ikäihmisiä kohtaan kunnialla.”

