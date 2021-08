Tilanne Afganistanin Kabulissa on ollut viime päivinä kaoottinen. Perussuomalaiset muistuttaa, ettei puolueen humanitaarisen maahanmuuton lopettamislinjaus liity erityisesti Afganistanin tilanteeseen.

Humanitaarinen maahanmuutto. Tilanne Afganistanin Kabulissa on ollut viime päivinä kaoottinen. Perussuomalaiset muistuttaa, ettei puolueen humanitaarisen maahanmuuton lopettamislinjaus liity erityisesti Afganistanin tilanteeseen.

”Emme lopettaisi humanitaarista maahanmuuttoa, sillä meillä on velvollisuus auttaa hädässä olevia. Kehittäisimme turvapaikkapolitiikkaa siten, että se mahdollisimman hyvin kohdistaa avun suurimmassa tarpeessa oleville”, kokoomus vastasi maanantaina Uuden Suomen kyselyssä.

Kokoomuksen ratkaisu olisi kiintiöpakolaisjärjestelmän roolin vahvistaminen.

Keskusta muistuttaa omassa vastauksessaan Uudelle Suomelle, että humanitaarinen maahanmuutto perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin. Myös se painottaa kiintiöpakolaisuutta.

”Keskusta linjasi eduskuntavaaliohjelmassaan, että Suomen pitää auttaa maailman hädänalaisimpia ihmisiä myös hallitulla maahanmuutolla, siten että painopistettä on siirrettävä turvapaikan hausta kohti kiintiöpakolaisuutta.”

Perussuomalaiset on halukas lopettamaan humanitaarisen maahanmuuton Suomeen. Uusi puheenjohtaja Riikka Purra on täsmentänyt, että tavoite on nolla turvapaikanhakijaa.

Purra sanoi heinäkuussa Uuden Suomelle, että on ollut tekemässä perussuomalaisten maahanmuuttolinjauksia.

”Tiivistettynä se sisältää Suomelle haitallisen maahanmuuton supistamisen minimiin ja humanitaarisen maahanmuuton lopettamisen”, hän totesi tuolloin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut Uuden Suomen eilen julkistaman kyselyn julkistamisen jälkeen julkisuuteen, että nollan turvapaikanhakijan linjaus on epäinhimillinen, erityisesti Afganistanin tilanteen varjossa.

Purra totesi maanantaina Twitter-viestissään, että perussuomalaisten tavoite humanitaarisen maahanmuuton lopettamisesta on ollut voimassa vuodesta 2019 asti, eikä liity erityisesti Afganistanin tilanteeseen.