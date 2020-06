Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo medialle, että tietoja Syyrian al-Holin leiristä lähteneistä Suomen kansalaisista on tullut tietoja jo viikkojen ajan.

Haavisto sanoo saaneensa tietää perjantaina kello 21:28, että viimeinenkin lapsi on päässyt Turkin rajan yli.

Kaikki sunnuntaina Suomeen leireiltä tulleet perheet ovat poistuneet al-Holista eri reittejä ja omia reittejään. Haaviston mukaan suomalaisviranomaisilla ei ole ollut heidän kanssaan mitään tekemistä ennen kuin he tulivat Turkin rajalle.

”Turkin rajan ylityksessä ja Turkissa heille on tehty normaalit matkustusdokumentit”, Haavisto sanoi medialle Säätytalon edessä saapuessaan hallituksen iltakouluun.

Sunnuntaina Suomeen saapui yhdeksän lasta ja kolme aikuista. Lapset ovat alle 10-vuotiaita. Haaviston mukaan suomalaisperheiden matkat Turkin rajalle ovat olleet vaarallisia ja kulkeneet sotatoimialueiden läpi. Turkin rajalla vastassa ovat lisäksi olleet koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset.

Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi loppuvuodesta, että Suomi auttaa aktiivisesti suomalaislapsia pois leiriltä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) kertoo Ilta-Sanomille, että Haavisto tiedotti eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa al-Holin leiriltä paenneiden suomalaisten paluusta heti tiedon itse saatuaan torstai-iltana. Ulkoministeri oli tiedottanut asiasta myös tasavallan presidentille. Haavisto kuitenkin toisti medialle, että vasta perjantai-iltana viimeinenkin suomalainen oli päässyt Turkin rajan yli.

Niikon mukaan ulkoasiainvaliokunta sai kirjallisesti tarkemmat tiedot paluusta lauantaina.

Al-Holilta palaajien asia on ryöpsäyttänyt suuren poliittisen keskustelun ja oppositio syyttää rajulla tavalla hallitusta salailusta. Ex-ulkoministeri, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) kommentoi asiaa Facebookissa.

”Mielestäni ulkoasiainvaliokunnan informointi on hoidettu asianmukaisesti ja itse asiaa niiden linjausten mukaisesti kun hallituksessa on aiemmin tehty. Jos asiasta jotain moitittavaa haluaa etsiä niin se on lähinnä se tapa jolla perussuomalaiset lietsovat sen ympärillä asiattomia pelkoja ja epäluuloja”, Tuomioja lausuu.