Putin-kriitikkona tunnettu shakkimestari Garri Kasparov ylistää Suomen uutta linjaa kehitysavusta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) kertoi suurlähettiläskokouksessa maanantaina, että maaohjelmissa ja pidemmän aikavälin kehitysyhteistyössä keskitytään valtioihin, jotka noudattavat kansainvälisiä sääntöjä ja kunnioittavat valtioiden itsemääräämisoikeutta eivätkä siten tue Venäjän sotaa Ukrainassa.

Suomen maakumppanuusohjelmissa on maita, jotka ”istuvat aidalla” ja ovat pidättäytyneet YK:n Venäjä-äänestyksistä, Tavio huomautti STT:n mukaan. Vielä ei ole Tavion mukaan linjausta siitä, mitkä kehitysyhteistyön kumppanimaat mahdollisesti karsiutuvat pois, mutta linjaus on moraalisesti tärkeä.

Myöskään hallitusohjelman mukaan ”Suomi ei jaa kehitysapua hallinnoille tai toimijoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa”. Lisäksi hallitus on sopinut, että Suomen kehitysyhteistyön painopistettä siirretään pois kahdenvälisistä valtioiden välisistä maaohjelmista kotimaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön.

Näitä maita Suomi on tukenut

Aidalla istuvista maista suuri osa on Afrikan valtioita. Suomen yksi merkittävimmistä yksittäisistä kehitysavun kohdemaista on Etiopia, joka on tukenut Venäjää YK:ssa sekä suoraan että välillisesti.

Suomi on laittanut kehitysmiljoonia YK:ssa vähintään tyhjää äänestäneistä myös ainakin Mosambikiin, Vietnamiin, Kirgisiaan, Uzbekistaniin ja Tadžikistaniin. Kolmen viimeksi mainitun valtion presidentit ottivat jopa osaa Vladimir Putinin isännöimiin voiton päivän juhlallisuuksiin toukokuussa.

Kasparov kiittää nyt viestipalvelu X:ssä Suomen linjaa jakaen puolalaisen Visegrád 24 -uutispalvelun jutun aiheesta.

”Tältä todellinen solidaarisuus näyttää”, Kasparov kirjoittaa.

Suomen linjan on pannut maailmalla merkille myös ainakin brittiläinen The Times -lehti, joka kuvailee Suomea tuoreeksi Nato-jäseneksi. Lehden mukaan Suomi näkee moraalisesti vääränä tukea rahallisesti maita, jotka tukevat konfliktia.

