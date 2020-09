Kansanedustaja Sari Essayahin mukaan järjestely on taloudellisesti Suomelle epäedullinen nettomaksajana ja käytetyn korkotason kautta.

Suuri valiokunta on päättänyt eduskunnan kannan omien varojen järjestelmästä käytäviin neuvotteluihin, jotka liittyvät EU:n elpymisvälineeseen.

Suuri valiokunta päätti tänään, että eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan EU:n omien varojen järjestelmää koskevan ehdotuksen käsittelyssä. Valtioneuvosto esitti, että Suomi voi hyväksyä neuvoston puheenjohtajan ehdotuksen päätökseksi, joka perustuu Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa sovittuihin linjauksiin.

Päätösehdotus koskee muun muassa nykyisen arvonlisäperusteisen oman varan yksinkertaistamista, kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvan kansallisen maksuosuuden käyttöönottoa uutena omana varana sekä komissiolle elpymisvälinettä varten annettavaa 750 miljardin euron lainanottovaltuutta.

Lisäksi pääministeri Sanna Marin (sd) antoi tänään suurelle valiokunnalle selvityksensä huomenna alkavasta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta. EU-johtajat keskustelevat sisämarkkinoista, teollisuuspolitiikasta ja digitalisaatiosta sekä ulkosuhteista.

Suuri valiokunta keskusteli pääministerin kanssa muun muassa EU:n taloudellisen kestävyyskyvyn ja strategisen itsenäisyyden vahvistamisesta globaalissa kilpailussa sekä ilmastopolitiikan ja teollisuuden toimintaedellytysten yhteensovittamisesta. Lisäksi keskusteltiin esimerkiksi EU-tasoisen keinoälysääntelyn edistämisestä ja suomalaisyritysten mahdollisuuksista hyötyä digitaalisesta siirtymästä.

Tänään antamassaan lausunnossa suuri valiokunta kiinnittää huomiota esimerkiksi Suomen nettomaksuosuuteen tulevalla rahoituskehyskaudella, omien varojen järjestelmän muutosten taloudellisiin vaikutuksiin Suomelle, komission lainanottovaltuuksista johtuvien jäsenmaakohtaisten vastuiden tarkkarajaisuuteen sekä EU-jäsenyyden kokonaishyötyyn Suomelle.

Suuri valiokunta pitää valtiovarainvaliokunnan lausunnon mukaisesti tärkeänä, että ALV-perusteisen oman varan yksinkertaistaminen sekä uuden muoviperusteisen oman varan valmistelu ja käyttöönotto etenevät. Uudistukset ovat Suomen kannalta taloudellisesti edullisia, eikä niillä anneta unionille suoraa verotusoikeutta.

Mahdollisia uusia omia varoja koskevaan keskusteluun Suomen tulee suuren valiokunnan mukaan suhtautua avoimesti. Eurooppa-neuvosto linjasi heinäkuussa, että komission tulee tehdä mm. ehdotukset hiilidioksidipäästöjen tullimekanismista ja digitaaliverosta sekä päästökaupan huutokauppatuloihin liittyvästä rahoituslähteestä sekä etsiä myös uusia rahoituslähteitä.

Suuri valiokunta toteaa valtiovarainvaliokunnan tavoin, että jatkovalmistelu edellyttää perusteellisia lisäselvityksiä ennen kansallista kannanmuodostusta. Valtiovarainvaliokunta pitää keskeisenä, että päätökset EU:n rahoituksesta kuuluvat jatkossakin jäsenmaille.

Omien varojen järjestelmä tulee takautuvasti voimaan 1.1.2021, jos kaikki jäsenvaltiot ratifioivat EU:n neuvoston lopullisen päätöksen omissa kansallisissa päätöksentekoelimissään. Eduskunta saa neuvoston päätöksen käsiteltäväkseen hallituksen esityksenä ja päättää asiasta lopulta täysistunnossa.

Suuri valiokunta sai asiasta lausunnon valtiovarainvaliokunnalta. Eduskunta käsitteli asiaa valtioneuvoston U-kirjelmän pohjalta. Valiokunnan lausuntoon sisältyy kolme vastalausetta.

Essayah: Kansalaisten mandaatti puuttuu

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kertoo jättäneensä tänään eriävän mielipiteen suuren valiokunnan lausuntoon unionin omien varojen järjestelmän päätöksestä. Hänen mielestään omien varojen järjestelmän muuttaminen sekä elpymisvälineen ja EU:n budjetin yhdistäminen muuttaa unionia vaivihkaa ja peruuttamattomasti.

”Suomen ei pidä hyväksyä EU:n omien varojen järjestelmän muuttamista, joka sisältää verotusoikeuden avaamisen EU:lle, eikä lainanottovaltuutta 750 miljardille eurolle yhteisvastuullisesti perustettavaa elpymisrahastoa varten. Monivuotinen rahoituskehys ja kriisitoimenpiteet olisi pitänyt pitää erillään”, Essayah sanoo tiedotteessa.

Essayah toteaa, että eduskunnan suuren valiokunnan enemmistö yhtyi valtioneuvoston näkemykseen, jonka mukaan Suomi voi hyväksyä Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa sovitut linjaukset.

”Elpymisrahastoa varten annettava 750 miljardin euron lainanottovaltuus johtaa omien varojen järjestelmän muuttamiseen tavalla, jossa lopullisen menoerän tarkka arvioiminen on vaikeaa lainan pitkän takaisinmaksuajan vuoksi, eikä unionin rahoituskustannuksia tuona aikana voida tarkasti ennakoida. Myös nämä vastuut on pystyttävä määrittämään tarkkarajaisesti perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla”, Essayah toteaa eriävässä mielipiteessään.

”Elpymisvälineeseen liittyvä järjestely sitoo eduskuntaa vuoteen 2058 saakka, joten kysymys on eduskunnan budjettivallan pitkäaikaisesta rajoituksesta, jonka vaikutuksia on vaikea määritellä tarkalleen. Vaikka enimmäisvastuut voitaisiin vielä vuositasolla rajata, on epäselvää, kuinka pitkälle ajalle vastuut voivat venyä vastuiden kestoa kasvattamalla.”

Essayah muistuttaa, että toteutuessaan ehdotukset muuttavat unionia ratkaisevasti, kun EU ryhtyy rahoittamaan toimintaansa velaksi ja sen velkataakka kasvaa lyhyessä ajassa tasolle, jonka hoitaminen on nykyisen tulorakenteen puitteissa vaikeaa tai mahdotonta. Samalla EU ottaisi vastuulleen turvata heikompien jäsenvaltioidensa taloudellisen kestävyyden kriiseissä. Essayahin mukaan uusien omien varojen käyttöönotossa on tosiasiassa kyse myös suoran, hyödykkeisiin ulottuvan, verotusoikeuden avaamisesta EU:lle.

”Kysymyksessä on tilanne, jota Suomessa ei voitu perussopimuksia ratifioidessa ennakoida ja johon ei ole kansalaisten EU-kansanäänestyksessä antamaa mandaattia. Lisäksi EU:n neuvosto ja komissio ovat viime aikoihin asti pitäneet tällaista tilannetta oikeudellisesti mahdottomana.”

Essayah varoittaa, että kun uusi tulkinta EU:n toiminnan rahoittamisesta on kerran hyväksytty, sen soveltaminen on jatkossa helpompaa.

”On epärealistista laskea sen kaltaisen ajattelun varaan, että tätä piikkiä voisi jatkossa kasvattaa vain Suomen suostumuksella. Jos suostumuksen epääminen on jo nyt poliittisesti vaikeaa, on se käytännössä mahdotonta, kun piikki on jo kerran avattu.”