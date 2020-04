Italian terveysministeriön tutkijat ovat löytäneet yhden uuden mahdollisen selityksen sille, miksi koronavirukseen on Italiassa kuollut niin suuri määrä ihmisiä. Keskiviikkoaamuun mennessä virus on vaatinut 12 428 ihmisen hengen Italiassa.

Terveysministeriön teettämässä tutkimuksessa viitataan siihen, että influenssakausi oli Italiassa päättyneenä talvena paljon normaalia lievempi poikkeuksellisen leudon sään takia.

”Uskomme, että ainakin osaksi tästä syystä koronavirus iski voimakkaammin riskiryhmiin, erityisesti iäkkäisiin ihmisiin”, raportissa sanotaan.

Loiva kausi-influenssa on lisäksi saanut monet ihmiset luulemaan koronavirusta influenssaksi eivätkä he siksi ole hakeutuneet hoitoon ajoissa. Osa ei ole hakeutunut hoitoon lainkaan, sillä merkittävä osa iäkkäistä koronatartunnan saaneista on menehtynyt kotiinsa.

Suomen THL:ää vastaavan italialaisen ISS:n johtaja Silvio Brusaferro vahvistaa teorian. Hänen mukaansa kotiin tai vanhusten hoitokotiin menehtyneitä ei testata koronaviruksen varalta lainkaan.

Jo aikaisemmin on kerrottu, että joka kolmas italialainen on yli 65-vuotias ja kuuluu siten koronaviruksen pahimpaan riskiryhmään pelkästään ikänsä vuoksi.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 460 000 koronavirustapausta, joista valtaosa Italiassa.