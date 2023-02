Hallituspuolue keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ei pidä järkevänä Suomeen suunniteltujen ja vireillä olevien miljardien eurojen raidehankkeiden toteuttamista.

Saarikko kertoi asiasta Ylen aamun haastattelussa. Hän nosti raidehankkeet esiin esimerkkinä siitä, ”mistä olen valmis tinkimään”.

”No esimerkiksi siitä, että nämä uudet miljardien raidehankkeet – muutamia minuutteja nopeammat raideyhteydet, jotka maksavat miljardeja – minusta meillä ei ole niihin nyt varaa”, Saarikko sanoi.

Keskusta on puolueena jo aiemmin linjannut, että se haluaa suurnopeusratahankkeet jäihin. Puolue viittasi kannanotossaan ministeriöiden selvitykseen, jossa suurten ratahankkeiden toteutus arvioitiin yhteiskuntataloudellisissa hyöty-kustannuslaskelmissa kannattamattomaksi. Selvityksessä oli kyse suurista ratahankkeista eli Suomi-radasta, Turun tunnin junasta ja Itäradasta.

Saarikko kuvasi Ylen haastattelussa Suomen talouden tilannetta ja velkaantumiskehitystä niin vakavaksi, että mitään leikkaus- ja säästökohteita ei voida etukäteen ennen kevään eduskuntavaaleja sulkea ehdottomasti pois.

”Joudun toteamaan, että on minusta reilua kertoa, että en ole valmis lukitsemaan nyt yhtä ainutta aihepiiriä pois, joka ei olisi tarkan seulan alla”, hän sanoi.

Säästöt ja sopeutus tulee kuitenkin hänen mukaansa toteuttaa oikeudenmukaisesti niin, että niitä ei maksateta ”pelkästään kaikkein heikoimmilla”.

Saarikko ei Ylen haastattelussa nimennyt junaliikenteen hankkeita, joihin hän viittasi, mutta Suomessa on käynnissä useita mittavia ratasuunnitelmia. Suunnitteilla olevat suuret ratahankkeet maksaisivat toteutuessaan yhteensä jopa yli 15 miljardia euroa, Yleisradio on summannut. Suurimpia hankkeista ovat Turun tunnin juna, uusi Suomi-rata, Itärata sekä Helsingin lentorata. Hankkeiden hyödyllisyys mittaviin investointeihin nähden on kyseenalaistettu muun muassa tutkimuksilla matka-ajan nopeutumisesta.