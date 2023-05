Björn Wahlroosin mukaan ansiotuloverotuksen alentaminen pienellä prosentilla on esimerkki asiasta, joka on kallis eikä tuota vaikutuksia.

Verotus. Björn Wahlroosin mukaan ansiotuloverotuksen alentaminen pienellä prosentilla on esimerkki asiasta, joka on kallis eikä tuota vaikutuksia.

Talousvaikuttaja, Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn ”Nalle” Wahlroos esittää omien sanojensa mukaan ”dramaattista muutosta” verotukseen Suomessa.

”Meillä on yksi suuri ongelma: tällä verotuksella tämä maa ei lähde kasvuun. Jos haluamme saada tämän maan kasvuun, meidän pitää tehdä järkeviä asioita. Lyhyellä aikavälillä verotuksen keventäminen tuottaa lisää alijäämää, eli ratkaiseva ja vaikea asia on se, että me ei voida alentaa veroja laveasti. Se on kallista ja tuottaa pieniä efektejä, pitää tehdä kohdennetusti, se voi oikein tehtynä tuottaa suuria efektejä”, hän kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Wahlroosin mukaan ansiotuloverotuksen alentaminen pienellä prosentilla on esimerkki asiasta, joka on kallis eikä tuota vaikutuksia. Sen sijaan hän alentaisi yhteisöverotusta niin, että kevennys astuu voimaan alkavan hallituskauden loppupuolella.

”Yhteisöveroa pitäisi tiputtaa 3-4 prosenttiyksikköä, jotta sillä olisi tehoa. Jos ei ole varaa tehdä laveita kaikille tulevia verouudistuksia, vaihtoehto on tehdä rajattuja uudistuksia ja ne tuppaavat osumaan kaikkein tuottavimpiin yksilöihin ja niitä pidetään epäoikeudenmukaisina. Meidän täytyy lopettaa lypsävien lehmien ampuminen”, hän sanoo.

Wahlroos uudistaisi myös työttömyysturvaa porrastamalla ja lyhentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

”Sehän ei sinänsä ole vaikeaa, on kyse prosenteista ja kuukausista. Nyt ihmiset jätetään liian pitkäksi aikaa istumaan tyhjän päälle, pitää voimallisemmin patistaa takaisin työhön.”

Talousvaikuttaja tuo julki myös huolensa siitä, että eri alojen lahjakkuuksia ei saada pysymään Suomessa.

”Heidät saadaan pysymään Suomessa kannustimilla. Suomen täytyy ymmärtää, että me pelaamme samoilla säännöillä kuin tuolla maailmalla.”

Hallitusneuvotteluissa on Wahlroosin näkemyksen mukaan ”tekemisen meininki”.

”Kaikki ovat sitä mieltä, ettei edellisen hallituksen tiellä kannata jatkaa.”