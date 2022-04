Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan VR:n hallituksella on näytön paikka luottamuksen palauttamisessa.

Virhe. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan VR:n hallituksella on näytön paikka luottamuksen palauttamisessa.

Virhe. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan VR:n hallituksella on näytön paikka luottamuksen palauttamisessa.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) antaa tylyn arvion VR:n hallituksen ja erityisesti sen puheenjohtajan Kjell Forsénin toimista.

Tuppuraisen mukaan yhtiön toiminta on ollut viime aikoina onnetonta, viestintä on ollut epäonnistunutta ja päätöksiä on tehty ja pyörretty.

Hän kertoo ottaneensa vastaan Forsénin anteeksipyynnön toimitusjohtaja Lauri Sipposen erottamista koskevasta tiedottamisesta, joten siltä osin asia on loppuun käsitelty.

”Hänen (Forsénin) tehtävänsä on nyt sitten rakentaa luottamusta ja huolehtia siitä, että yhtiön julkisuuskuva ei tästä enempää kärsi.”

Eroraha paljasti todellisen laidan

VR joutui myrskyn silmään toimitusjohtaja Lauri Sipposen erottamisesta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén valehteli VR:n henkilöstölle ja julkisuuteen, että Sipponen olisi itse eronnut tehtävästään.

Talouselämä-lehden kyseltyä erorahasta, kävi ilmi, että Sipponen oli saanut potkut.

Kuuden kuukauden ylimääräistä erorahaa ei näet makseta, jos johtaja itse olisi jättänyt paikkansa.

Henkilöstölle Forsén oli hehkuttanut Siposen avuja henkilöstöasioissa ja sanonut, että samoja vahvuuksia odotetaan hänen seuraajaltaan.

Henkilöstö tyrmistyi: Luottamus nolla

VR:n henkilöstö tyrmistyi saatuaan tiedon Sipposen eron todellisesta luonteesta.

Raideammattilaisten liiton JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt ilmoitti, että henkilöstön luottamus Forséniin on valehtelun jälkeen nolla.

Järnstedt vaati luottamuksen palauttamista henkilöstöön päin ja tekoja juhlapuheiden sijaan, mutta täsmensi lauantaina, ettei liitto ole vaatimassa kenenkään päätä vadille.

Tuppurainen ei aio toistamiseen käydä keskusteluja Sipposen potkuihin liittyvästä tiedottamisesta.

Hän kertoo käyneensä kasvotusten ja seikkaperäisesti asian läpi tiistaina Forsénin kanssa.

”Hän avasi minulle tarkoitusperiään. Keskustelun päätteeksi hän pyysi anteeksi sitä, että oli antanut väärää tietoa eli valehdellut irtisanomisperusteesta ja hän selvitti syitä, miksi tähän oli päätynyt.”

Omistaja ei ota kantaa irtisanomiseen

Forsén on kertonut halunneensa suojata Sipposta ja pehmentää irtisanomisesta julkisuuteen.

Tuppurainen ei ota kantaa irtisanomiseen sinällään tai sen perusteisiin, eikä hän kerro Forsénin perusteluista.

”Se ei kuulu omistajalle. Tästä asiasta (erottamisesta) kantaa vastuun yhtiön hallitus aivan kuten siitä, että se on tämän rekrytoinnin tehnyt. Kysymyksessä on ollut yhtiön hallituksen epäonnistunut rekrytointi.”

Tuppuraisen mukaan Forsén oli erikseen pahoitellut sitä, että oli valehdellut henkilökunnalle pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Minä vastaanotin anteeksipyynnön”, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen ei usko, että Sipposen henkilöstömyönteisyys olisi johtanut potkuihin; että se olisi ärsyttänyt muuta johtoryhmää ja hallitusta ja johtanut palatsivallankumoukseen.

Hänen mukaansa hallituksen puheenjohtaja oli nimenomaan perustellut valtio-omistajalle Sipposen valintaa henkilöstöjohtamisen osaamisella kertoessaan yhtiön ratkaisusta.

”Se oli yksi peruste, ja se sopi luonnollisesti valtio-omistajalle hyvin.”’

Hallituksella nyt näytön paikka

Tuppurainen sanoo, että VR:n koko hallituksella on näytön paikka luottamuksen palauttamisessa, koska hallitus on kollektiivisesti käsitellyt tiedotteen.

”Tästä asiasta luonnollisesti vastuun kantaa hallituksen puheenjohtaja, joka on hallituksen puolesta viestinyt”, Tuppurainen lisää.

Tuppurainen ei ole katsellut hyvällä myöskään VR:n toimia Venäjän junaliikenteessä. VR ensiksi lopetti tavaraliikenteen, mutta käynnisti sen uudelleen.

Hänen mukaansa yhtiön lyhyen ajan sisällä tekemät päätökset ja niiden pyörtämiset ovat osoitus johdonmukaisuuden puutteesta.

”Tämä on valitettavaa, että näin on päässyt käymään”, ministeri suomii.

Nyt itäliikenne lakkaa siirtymäajalla. Tähän päätökseen Venäjän pakotepolitiikasta vastaava valtio-omistaja on tyytyväinen.

Valtion sataprosenttisesti omistama VR piti vastikään yhtiökokouksen ja täydensi hallitusta. Normaalisti yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa.

Tuppuraisen mukaan seuraava yhtiökokous pidetään normaalissa järjestyksessä, ellei toisia tarpeita ilmene.

”En sulje pois ylimääräisen yhtiökokouksen mahdollisuutta, koska meillä on hyvin poikkeukselliset ajat; mutta tällä hetkellä valmistelussa ei ole yhdenkään valtio-omisteisen yhtiön osalta ylimääräistä yhtiökokousta”, hän päättää.

”En sulje pois ylimääräisen yhtiökokouksen mahdollisuutta, koska meillä on hyvin poikkeukselliset ajat.”