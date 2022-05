Eduskunnan puolustusvaliokunta korostaa ajankohtaisselontekoon antamassaan lausunnossa, ettei Suomen pidä jättää jäsenyyshakemukseen mitään kansallisia varaumia, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) tiedotteessaan.

Valiokunnan mukaan Suomen on oltava liittokunnassa täysin oikeuksin ja velvollisuuksin, Orpon tiedotteessa todetaan.

Varsinainen valiokunnan lausunto julkistetaan vasta myöhemmin tiistaina. Eduskunnan tiedotteen mukaan puolustusvaliokunta toteaa, että Nato-jäsenyys on Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta paras ratkaisu. Puolustusvaliokunnan lausunto on painava, sillä valiokunta on keskeinen toimija turvallisuuspolitiikassa. Mietinnön antaa eduskunnalta ulkoasiainvaliokunta, jolle lukuisat valiokunnat antavat lausuntonsa.

Myös valiokunnan jäsen Joonas Könttä (kesk) nostaa tiedotteessaan esiin sen, ettei reunaehtoja tule asettaa.

”On Suomen kannalta tärkeää, että Nato-jäsenyydelle ei aseteta mitään reunaehtoja. Olemme Nato-jäsenenä täysivaltainen, kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen”, Könttä sanoo.

”Puolustusvaliokunnan näkemys Suomen Nato-jäsenyyteen on selvä. Suomen on syytä hakea Nato-jäsenyyttä ensitilassa. Lausunto antaa vahvan tuen ulkoasianvaliokunnan mietinnölle puoltaa maamme Nato-jäsenyyttä”, Könttä kommentoi.

Puolustusministeriön osastopäällikkö Janne Kuusela sanoi maanantaina Ylen A-studiossa, että Suomella ja Natolla ei ole luvassa neuvottelutilannetta, jossa Suomi voisi jotenkin ”valikoida tai rajata jäsenyysprofiiliaan”.

”Jäsenyyttä hakeva maa sitoutuu Naton toimintaperiaatteisiin ja päämääriin. Natoon liitytään täysin oikeuksin ja täysin velvollisuuksin. Jos joku maa haluaa yksipuolisia julistuksia tehdä omasta toiminnastaan, se on toki mahdollista, mutta Nato ei niitä käsittele eikä niistä ryhdy neuvottelemaan, eikä niitä kirjata mihinkään asiakirjoihin”, Kuusela sanoi.

Suomessa on keskusteltu esimerkiksi siitä, pitäisikö Suomen rajata ydinaseet pois Suomen maaperältä.

Eduskunnan käsittelyssä oleva selonteko juontaa juurensa Venäjän Ukrainassa aloittamaan hyökkäyssotaan, minkä myötä selvä enemmistö suomalaisista kääntyi kyselyissä kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

Ajankohtaisselonteossa Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia selvitetään. Seuraavaksi hallitukselta odotetaan uutta selontekoa tai tiedonantoa, jossa hallitus esittäisi Nato-jäsenyyden hakemista.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön on määrä kertoa oma Nato-kantansa viimeistään torstaina. Myös pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo Nato-kantansa tällä viikolla. Pääministeripuolue SDP linjaa Nato-kantansa lauantaina.